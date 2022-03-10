MSI представила два новых игровых монитора серии MPG Artymis

MSI, ведущий мировой производитель игрового оборудования, представил новейшую линейку мониторов MSI ARTYMIS серии 1000R для геймеров, предпочитающих захватывающий игровой процесс. Оба монитора оснащены 27-дюймовыми изогнутыми панелями WQHD 1000R с частотой обновления 240 Гц и 165 Гц. Кроме того, они обеспечивают совершенно новый визуальный опыт благодаря высочайшему стандарту цвета игрового дисплея — QD Premium Color.

Технология QD Premium Color заполняет пробел благодаря высокой точности цветопередачи Delta E ≤ 2, предварительно откалиброванной перед выпуском из производства. MSI также предоставляет функцию калибровки истинного цвета, позволяющую пользователям сохранять цветовые профили по вашему выбору.

Что наиболее важно, новые премиальные цветовые режимы позволят геймерам наслаждаться невероятно яркими предварительно загруженными цветовыми профилями, такими как sRGB, DCI-P3 и Adobe RGB, для различных пользовательских сценариев. Оба монитора используют не только великолепные цвета, но и отличную производительность. Благодаря таким функциям, как высокая частота обновления 240 Гц, время отклика 1 мс, Freesync Premium Pro и игровой интеллект MSI, вы оставите своих конкурентов далеко позади.