MSI представила игровые ноутбуки Alpha 15, Alpha 17 и Delta 15

MSI представила игровые ноутбуки Alpha 15, Alpha 17 и Delta 15 с мобильными процессорами Ryzen 5000 H и новейшей графикой серии RX 6000M. Модели имеют схожий дизайн и функционал.

Крышка ноутбуков выполнена в черном цветовом исполнении с логотипом MSI. Ноутбуки Alpha 15 и Alpha 17 имеют идентичные технические характеристики, отличие только в размере диагонали экрана. Дисплеи у мониторов предлагают FHD разрешение и частоту обновления 144 Гц.

Delta 15 имеет 15-дюймовый экран с частотой до 240 Гц, мобильную графику AMD Radeon RX 6700M. Автономность достигает 12 часов.

В MSI Alpha 15, Alpha 17 и Delta 15 используется усовершенствованная система охлаждения Cooler Boost 5. Более подробные характеристики станут известны ближе к релизу.

На данный момент информация о ценах отсутствует.