MSI представила игровые ноутбуки Alpha 15, Alpha 17 и Delta 15

MSI представила игровые ноутбуки Alpha 15, Alpha 17 и Delta 15 с мобильными процессорами Ryzen 5000 H и новейшей графикой серии RX 6000M. Модели имеют схожий дизайн и функционал.

Крышка ноутбуков выполнена в черном цветовом исполнении с логотипом MSI. Ноутбуки Alpha 15 и Alpha 17 имеют идентичные технические характеристики, отличие только в размере диагонали экрана. Дисплеи у мониторов предлагают FHD разрешение и частоту обновления 144 Гц.

Delta 15 имеет 15-дюймовый экран с частотой до 240 Гц, мобильную графику AMD Radeon RX 6700M. Автономность достигает 12 часов.

В MSI Alpha 15, Alpha 17 и Delta 15 используется усовершенствованная система охлаждения Cooler Boost 5. Более подробные характеристики станут известны ближе к релизу.

На данный момент информация о ценах отсутствует.
Комментарии и отзывы MSI Alpha 15, Alpha 17 и Delta 15
Представлен ноутбук-трансформер HP Chrom...
Компания HP пополнила ассортимент хромбуков обновленной моделью Chromebook x360 14, которая получила двух...
Представлены обновленные игровые ноутбук...
Компания MSI представила обновленные игровые ноутбуки Bravo 15, которые получили новые чипы AMD серии Ryz...
Новый MacBook Pro получит уникальный диз...
В прошлом году Apple анонсировала собственный процессор Apple Silicon на базе ARM, и первым чипсетом в эт...
HUAWEI Qingyun L410 будет первым ARM-ноу...
Многие аналитики считают, что за компьютерами, основанными на процессора ARM, будущее индустрии. Теперь п...
Представлен хромбук HP Pro C640 G2 ...
Компания HP пополнила ассортимент ноутбуков моделью Pro C640 G2, которая работает под управлением Chrome ...
Lenovo выпустит Yoga Slim 7 Pro на AMD-п...
В последнее время многие производители ноутбуков стали активнее вкладывать ресурсы в производство ноутбук...
Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 получил титан...
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров топовой моделью ThinkPad X1 Titanium, котор...
Ноутбук Dell Inspiron 16 Plus получил 3K...
Компания Dell пополнила ассортимент ноутбуков моделью Inspiron 16 Plus, которая появится в продаже в на...
Обзор Lenovo ThinkBook Plus. Ультрабук с e-Ink экраном на крышкеОбзор Lenovo ThinkBook Plus. Ультрабук с e-Ink экраном на крышке
Обзор Honor MagicBook 15. Идеальный 15,6-дюймовый ноутбук для работыОбзор Honor MagicBook 15. Идеальный 15,6-дюймовый ноутбук для работы
Обзор Lenovo ThinkPad T14s Gen 1. Корпоративный ноутбук на платформе AMD Ryzen ProОбзор Lenovo ThinkPad T14s Gen 1. Корпоративный ноутбук на платформе AMD Ryzen Pro
Обзор Lenovo IdeaPad Flex 5 14IIL05. Ноутбук 2-в-1 с Intel Core i5 -1035G1Обзор Lenovo IdeaPad Flex 5 14IIL05. Ноутбук 2-в-1 с Intel Core i5 -1035G1
Обзор DIGMA CITI 10 C302T. Недорогой ноутбук-трансформер с сенсорным экраномОбзор DIGMA CITI 10 C302T. Недорогой ноутбук-трансформер с сенсорным экраном
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor