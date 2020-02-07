MSI представила игровой монитор серии MAG

Монитор MAG322CR выполнен в классическом стиле MSI. Изогнутый монитор с VA матрицей имеет 31,5 дюймовый экран. Кривизна составляет 1500R, а разрешение экрана 1920 x 1080 пикселей.

Частота обновления экрана составляет 180 Гц и оснащен функцией Adaptive-Sync с сертификацией AMD FreeSync, для более плавной игры. Время отклика 1 мс исключает вероятность появления ореолов.

MAG322CR оборудован двумя портами HDMI 2.0, один порт DisplayPort 1.2 и разъем USB Type-С. Монитор позволяет регулировать высоту и наклон. Модель поддерживает технологию компании MSI Anti-Flicker.

Задняя часть монитора подсвечивается RGB светодиодом. Стоимость монитора составляет 329 долларов.