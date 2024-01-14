MSI представила игровой ноутбук Cyborg 14 A13V

Компания MSI показала на выставке CES 2024 геймерские ноутбуки MSI Cyborg 15 AI A1V и Cyborg 14 A13V, цена и дата начала продаж которых пока не сообщаются. Первый оснастили чипом Intel Core Ultra 7 155H, дискретной графикой NVIDIA GeForce RTX 4060 8ГБ GDDR6 или GeForce RTX 4050 6ГБ GDDR6, до 64 ГБ ОЗУ DDR5 в двух слотах, одним слотом для твердотельного накопителя PCIe Gen 4 вместимостью до 2 ТБ, 15,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD и кадровой частотой 144 Гц, одним разъемом USB 3.2 Gen 2 Type-C с DisplayPort, двумя интерфейсами USB 3.2 Gen 1 Type-A, портами HDMI 2.1 и Ethernet, 3,5-мм аудиогнездом, адаптерами Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, 4-зонной клавиатурой RGB, двумя 2-Вт динамиками с поддержкой звука DTS и Hi-Res, батареей ёмкостью 53,5 Втч, поддержкой 120-Вт зарядки.

MSI Cyborg 14 A13V отличается 14-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и 100% охватом цветового пространства sRGB, процессором Core i7-13620H, видеокартами NVIDIA GeForce RTX 4060 8ГБ GDDR6, GeForce RTX 2050 4ГБ GDDR6, GeForce RTX 3050 6ГБ GDDR6 и GeForce RTX 4050 6ГБ GDDR6.