MSI представила изогнутый игровой монитор Optix MEG381CQR Plus

Компания MSI анонсировала новый монитор из серии Optix MEG.

Модель Optix MEG381CQR Plus - новейший монитор компании с сертификацией VESA DisplayHDR 600, частотой обновления 175 Гц, временем отклика 1 мс и разрешением UWQHD + (3840 x 1600 пикселей). Соотношение сторон монитора составляет 21: 9. Монитор оснащен панелью IPS 2300R, а также поддержкой технологии NVIDIA G-Sync Ultimate для плавного игрового процесса.

Монитор отличается стильным дизайном. На задней панели есть светодиодная RGB-подсветка с поддержкой синхронизации игр. Конструкция монитора включает в себя крепление для наушников и подставку для веб-камеры.

MSI Optix MEG381CQR Plus получил поддержку интерфейса HMI. Интерфейс HMI позволяет сделать процесс пользования монитором более удобным и интуитивно понятным благодаря взаимодействию Gaming Dial и второго монитора.

Дата релиза монитора и его стоимость не раскрыты.

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