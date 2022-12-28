MSI представила мощный игровой ноутбук TITAN GT77 HX

На рынке игровых ноутбуков ничего интересного не происходило очень долго — производители просто из года в год обновляют процессоры со старого поколения на новое, после чего меняют видеокарты и слегка обновляют дизайн корпуса. Ничего действительно интересного на этом рынке не происходит с момента официального анонса мобильных версий RTX 30, но теперь ситуация изменилась. Дело в том, что компания MSI официально представила уникальный ноутбук TITAN GT77 HX, который является флагманом линейки и предоставляет просто невероятные возможности в плане игровых задач. Пользователь получает доступ к Mini LED дисплею с разрешением 4К и частотой обновления 144 Гц — это первый такой дисплей на рынке ноутбуков, так что преимущества на самом деле более чем очевидны.

Вместе с ноутбуком и его классным дисплеем пользователь получает достаточно производительное железо, что вполне понятно для флагманского игрового ноутбука. Пользователь, например, может с удовольствием работать в том числе с видеокартами RTX 40 — да, производитель уже заявил, что компания работает с видеокартами нового поколения и пользователь получит доступ в том числе к технологии DLSS 3, которая повышает производительность в видеоиграх в два-три раза. Стоимость ноутбука пока что никто не называет, но это, безусловно, будет очень дорогое удовольствие, потому что производитель использует буквально самые продвинутые компоненты из всего того, что только есть на современном рынке.
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