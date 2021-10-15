MSI представила мощный ноутбук для создателей контента

Ноутбук работает под управлением ОС Windows 10 Pro, но ожидается, что он будет поддерживать Windows 11 в обозримом будущем (это странно, так как Windows 11 уже давно выпущена). Он имеет порт Thunderbolt 4, порт USB 3.2 Gen 2 Type-C, три порта USB 3.2 Gen 2 Type-A, порт HDMI и разъем для наушников. Также ноутбук оснащен технологией Cooler Boost Trinity+, которая поддерживается шестью тепловыми трубками и тремя охлаждающими вентиляторами. Производитель не дает точных данных об охлаждении данного ноутбука, но мы уверены в том, что данное решение не будет перегреваться, так как производитель обычно не имел проблем в этом направлении. Другое дело, что такой мощный ноутбук явно будут использовать на полную в различных приложениях или даже играх, а значит, переживать о постепенном нагреве всё же стоит.