MSI представила мощный ноутбук для создателей контента

MSI официально представила новый ноутбук на международном рынке. Абсолютно новый MSI Creator 15 A11UH-003JP — первый тонкий и легкий ноутбук компании с OLED-дисплеем при разрешении 4K. В настоящее время он доступен в Японии по солидной цене в 350 000 иен (примерное 3071 доллар). MSI Creator 15 A11U оснащен процессором Intel Core i7-11800H 11-го поколения в сочетании с графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 3080. Он поставляется с 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и SSD-накопителем M.2 NVMe емкостью 1 ТБ. Ноутбук оснащен 15,6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3840 x 2160 пикселей, он поддерживает HDR и цветовую палитру DCI-P3 (точный процент охвата никто не сообщает).

Ноутбук работает под управлением ОС Windows 10 Pro, но ожидается, что он будет поддерживать Windows 11 в обозримом будущем (это странно, так как Windows 11 уже давно выпущена). Он имеет порт Thunderbolt 4, порт USB 3.2 Gen 2 Type-C, три порта USB 3.2 Gen 2 Type-A, порт HDMI и разъем для наушников. Также ноутбук оснащен технологией Cooler Boost Trinity+, которая поддерживается шестью тепловыми трубками и тремя охлаждающими вентиляторами. Производитель не дает точных данных об охлаждении данного ноутбука, но мы уверены в том, что данное решение не будет перегреваться, так как производитель обычно не имел проблем в этом направлении. Другое дело, что такой мощный ноутбук явно будут использовать на полную в различных приложениях или даже играх, а значит, переживать о постепенном нагреве всё же стоит.