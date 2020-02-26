MSI представила ноутбук MSI Intros Modern 15

Ноутбук создан для начинающих блогеров и ютуберов. Он оснащен процессором 10-го поколения Comet Lake с дискретной картой NVIDIA GeForce MX330 с 2 Гб GDDR5 памяти на борту.

MSI Intros Modern 15 предлагает высокую производительность при разумной цене. Четырехъядерный процессор Intel Core i7-10510U в паре с 16 Гб оперативной памяти формата DDR4. 512 Гб M.2 NVMe SSD накопитель.

Диагональ экрана составляет 15,6 дюймов с разрешением Full HD. Толщина корпуса 15,9 мм. Вес ноутбука 1.6 кг. WI-Fi 5 и адаптер Bluetooth 6 подключения.

Ноутбук MSI Intros Modern 15 оборудован разъемами USB 3 Type C, тремя разъемами USB Type A. HDMI, аудиоразъем, слот для microSD. Веб-камера с ИК-датчиком и микрофоном.