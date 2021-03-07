MSI представила систему охлаждения MPG CORELIQUID K

MSI представила новейшие системы жидкостного охлаждения MPG CORELIQUID K.

Серия MPG CORELIQUID K доступна с размерами радиатора 360 мм и 240 мм. Системы охлаждения оснащены фирменным вентилятором TORX FAN 4.0. Другой вентилятор 60 мм TORX FAN 3.0 используется в водоблоке. Производитель предлагает новый эксклюзивный режим GI (Gaming Intelligence), он интеллектуально определяет температуру ЦП и корректирует ее. Скорость вентиляторов регулируется автоматически, но можно настроить ручное управление.

Водоблок оснащен 2,4-дюймовым ЖК-дисплеем на котором отображается разного рода информация и графики. MPG CORELIQUID K построен с использованием последних технологий от Asetek.

Цена и доступность серии MPG CORELIQUID K не раскрыты.