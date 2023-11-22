MSI представила стильный игровой монитор MAG401QR

Сегодня компания MSI официально представила ещё одну интересную модель в дополнение к своему ассортименту геймерских монитором с большой диагональю дисплея — речь о мониторе MSI MAG401QR с UWQHD-панелью. Производитель объяснил, что монитор MAG401QR предлагает панель с высоким разрешением в 3440x1440 пикселей (на деле это совершенно обычный 2К-монитор) с сертификацией VESA DisplayHDR 400, который должен обеспечить потенциальному покупателю невероятный опыт в играх. Правда, не совсем понятно чем эти характеристики отличаются от любого другого монитора игрового направления, которых на рынке предостаточно.

С соотношением сторон 21:9 монитор предоставляет более широкую рабочую область для редактирования видео, работы в интернете или с таблицами, да и в игры играть, конечно же, можно с полным комфортом, потому что современные релизы оптимизированы под такую диагональ и соотношение сторон. MSI MAG401QR специально разработан для заядлых геймеров, так что монитор имеет максимальную частоту обновления в 155 Гц, а также время отклика 1 мс. Кроме того, MAG401QR поддерживает технологию Adaptive Sync от VESA, благодаря чему игроку не нужно переживать о разрывах изображения и прочих неприятностях. На деле это неплохой монитор, безусловно, но нужно учитывать, что он стоит достаточно дорого и при этом предоставляет те же характеристики, которые вы можете получить от многих решений на рынке. Вопрос только в любви к бренду MSI и желании получить более стильный дизайн.