MSI представила тонкий и легкий геймерский ноутбук

MSI вчера повысила уровень своего игрового опыта, представив 15,6-дюймовый игровой ноутбук AMD Advantage Edition A5 Delta-15-A5EFK-030JP. Самый большой фактор, который покорил геймеров, — это процессор Ryzen 9 5900HX и графический процессор Radeon RX 6700M. Стоит отметить, что ноутбук оснащен 15,6-дюймовой матовой панелью с впечатляющей частотой обновления 240 Гц. Даже будучи игровым ноутбуком, его корпус стал тоньше — 19 мм, а вес — всего 1,9 кг, что делает его удобным для переноски. Экран представляет собой панель Full HD (1920 × 1080 пикселей), там же установлено 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и 512 ГБ памяти M.2 NVMe SSD. Операционная система — Windows 10, но, поскольку Windows 11 доступна во всем мире, ее можно будет легко установить на машине (если вы конечно этого хотите). Беспроводная связь поддерживает Bluetooth 5.2 и Wi-Fi, совместимую с IEEE802.11a /b/g/n/ac/ax.

Кроме того, ноутбук имеет впечатляющее время автономной работы — до 12 часов, хотя, конечно, речь не про игровой режим, а про возможность просто работать в интернете в браузере. В играх, конечно же, автономность заметно упадёт часов до трех. Портов для подключения периферии предостаточно — набор включает включает в себя USB 3.2 Gen2 Type-C × 1, USB 3.2 Gen2 Type-C × 1, USB 3.2 Gen2 Type-A × 2, HDMI × 1 и комбинированный выход для наушников / вход для микрофона Hi-Res. Ожидается, что MSI установит цену на уровне 218 000 иен (около 1942 долларов США), цена для России пока что не сообщается, но, вероятно, стоит ожидать примерно двух тысяч долларов в переводе на рубли по текущему курсу.