MSI предствила монитор серии eSports

2020-01-11, Автор - Ramil; Продукт - Optix MAG251RX; [77]
MSI Optix MAG251RX представлен с 24,5 дюймовой плоской панелью. Его частота обновления составляет 240 Гц, что идеально подходит для любых игровых жанров. Монитор имеет низкое время отклика 1 мс. Разрешение 1920 х 1080 пикселей. Контрастность составляет 1000: 1, а яркость 400 кд/м².

Дисплей MSI Optix MAG251RX основан на IPS матрице, обеспечивает широкие углы обзора и реалистичную цветопередачу. Дисплей сертифицирован VESA HDR 400. Монитор оборудован разъемом USB тип C, одним USB 2.0 тип В, тремя USB 2.0 тип А, двумя HDMI портами и одним DisplayPort 1.2. Также есть выход на наушники и разъем для питания.

Производитель оснастил монитор дополнительными функциями, такими как, OSD App 2.0. Приложение OSD позволяет настраивать параметры монитора для различных игр, профиль настроек автоматически запускается при запуске игры. Функция "ночной режим" позволяет автоматически настраивать темные участки экрана для лучшего изображения.

Комментарии и отзывы Optix MAG251RX
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