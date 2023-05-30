MSI существенно повысила скорость Spatium M570 Pro

Также важно отметить, что компания MSI продемонстрировала модель Spatium Pro M570 Pro в версиях Frozr и Frozer+. Первая оснащена массивным пассивным охлаждающим радиатором с крупными трубками для отвода тепла. Компания говорит, что такая конструкция снижает температуру на 20 градусов Цельсия, что достаточно неплохо. Вариант Frozr+ является куда более мощным накопителем, потому что он оснащён вентилятором Torx 5.0 и ARGB подсветкой. Вентилятор помогает дополнительно снизить температуру на 10 градусов Цельсия, то есть в конечном итоге температура падает на 30 градусов. Производительность между Frozr и Frozr+ идентична, но последний работает прохладнее при высокой нагрузке. Стоимость новинки пока что не названа, но, вероятно, это будет достаточно дорогой продукт флагманского уровня.