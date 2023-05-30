MSI существенно повысила скорость Spatium M570 Pro

Похоже, что компания MSI почти готова выпустить свой твердотельный накопитель Spatium M570 Pro PCIe 5.0 — на этой неделе компания продемонстрировала свои новейшие SSD на выставке Computex 2023 в Тайбэе, где журналистам удалось протестировать накопитель и посмотреть на то, что он действительно умеет. Стоит напомнить, что западные журналисты увидели этот SSD ранее в этом году на стенде MSI на выставке CES 2023, где он достиг последовательных скоростей чтения и записи в 12 000 МБ/сек и 10 000 МБ/сек соответственно. За прошедшие месяцы с того момента MSI смогла повысить производительность системы и сделать накопитель одним из самых быстрых SSD PCIe 5.0 в мире.

Также важно отметить, что компания MSI продемонстрировала модель Spatium Pro M570 Pro в версиях Frozr и Frozer+. Первая оснащена массивным пассивным охлаждающим радиатором с крупными трубками для отвода тепла. Компания говорит, что такая конструкция снижает температуру на 20 градусов Цельсия, что достаточно неплохо. Вариант Frozr+ является куда более мощным накопителем, потому что он оснащён вентилятором Torx 5.0 и ARGB подсветкой. Вентилятор помогает дополнительно снизить температуру на 10 градусов Цельсия, то есть в конечном итоге температура падает на 30 градусов. Производительность между Frozr и Frozr+ идентична, но последний работает прохладнее при высокой нагрузке. Стоимость новинки пока что не названа, но, вероятно, это будет достаточно дорогой продукт флагманского уровня.