MSI выпускает 175-Гц монитор MAG 341CQP QD-OLED

Компания MSI представила геймерский монитор MAG 341CQP QD-OLED, который получил 34-дюймовую изогнутую QD-OLED панель с радиусом кривизны 1800R и разрешением 3440:1440 пикселей (формат UWQHD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 175 Гц, пиковой яркостью 1000 нит, 10-битной глубиной цвета, временем отклика 0,03 мс (GtG), контрастностью 1500000:1, 139,1% охватом цветовой палитры sRGB, 99,3% охватом DCI-P3 и 97,8% Adobe RGB, сертификацией ClearMR 9000 и DisplayHDR True Black 400, поддержкой Adaptive Sync, двумя интерфейсами HDMI 2.1, одним портом DisplayPort 1.4a, концентратором USB 2.0, 3,5-мм аудиоразъемом, портом USB-C с режимом DisplayPort и функцией обратной зарядки мощностью 15 Вт, гибко регулируемой подставкой и настенным креплением VESA (100:100 мм). Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.