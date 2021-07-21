MSI выпускает компьютерный корпус MPG Quietude 100S

MSI MPG Quietude 100S был представлен на Computex 2021. Корпус предлагает отличные тепловые характеристики и привлекательную цену.

Корпус выполнен в формате Mid-Tower. Он сочетает в себе стильный дизайн, боковую панель из закаленного стекла, пылевые фильтры и широкой поддержкой систем AIO, до 360 мм. Внутри уже предустановлен 140 мм вентилятор MEG SILENT GALE P12. MSI MPG Quietude 100S имеет встроенные светодиоды ARGB на передней и боковой панели.

Это первый бесшумный корпус компании MSI. Передняя панель MPG QUIETUDE 100S имеет магнитное крепление, кроме того, в корпусе используется три панели со звукопоглощающим материалом, способной эффективно снижать уровень шума при работе системы. Новинка поддерживает материнские платы Mini-ITX, Micro-ATX, ATX и E-ATX форм-фактора, а также видеокарту длиной до 380 мм и кулер процессора до 175 мм.

Корпус MSI MPG Quietude 100S поступит в продажу в конце этого месяца.