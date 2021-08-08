MSI выпускает трансформируемый ноутбук Summit E16 Flip

MSI объявила о выпуске трансформируемого ноутбука Summit E16 Flip, анонсированного на выставке CES 2021.

Ноутбук отличается стильным дизайном и высокой производительностью. Новинка комплектуется платформой Intel Core i7 11-го поколения и графикой NVIDIA GeForce RTX 30-серии. Что касается дисплея, ноутбук оснащен 16-дюймовым QHD+ с частотой обновления 120 Гц. Дисковая подсистема представлена NVMe M.2 SSD накопителем PCIe 4.0.

Автономность устройства достигает 16 часов. Summit E16 Flip поддерживает стилус MSI Pen. Есть разъемы Thunderbolt, HDMI, USB 3.2 Type-A и сеть Killer Wi-Fi 6E Ax1675 + Bluetooth 5.2.

В MSI Summit E16 Flip используется система охлаждения Dynamic Cooler Boost, которая помогает распределять производительность процессора и графического процессора для лучшего охлаждения. Вес ноутбука всего 2 кг.

Стоимость и доступность ноутбука Summit E16 Flip не раскрыты.
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