MSI выпустила игровой ноутбук Storm Tank Pro GP76 на базе Intel Core i7-12700H

Компания MSI выпустила новый игровой ноутбук Storm Tank Pro GP76. MSI Storm Tank Pro GP76 видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3080Ti, процессором Intel Core i7 12700H 12-го поколения. Ноутбук оснащён 17,3-дюймовым экраном 2,5К с частотой обновления 240 Гц и 100% охватом цветового пространства DCI-P3. Система охлаждения Cooler Boost 5 включает в себя два вентилятора и шесть тепловых трубок.

Игровой ноутбук поставляется с 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и твердотельным накопителем NVMe PCIe (GEN4x4) емкостью 1 ТБ. Есть поддержка Wi-Fi 6E, клавиатура SteelSeries с подсветкой. Ноутбук весит 2,9 кг и оснащается качественной стереосистемой.

MSI Storm Tank Pro GP76 доступен в Китае по цене 2510 долларов.
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