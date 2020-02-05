MSI выпустила розовую версию ноутбука Prestige 14

Компания MSI выпустила розовую версию своего ноутбука Rose Pink Prestige 14, который идет в комплекте с розовой сумкой, розовой мышью и розовым брелком.

Эта версия Prestige 14 является такой же с точки зрения технических характеристик, что и выпущенная в конце прошлого года. Ноутбук предназначен для создателей контента и оснащена дискретным графическим процессором GeForce GTX 1650 Max Q от Nvidia в паре с дисплеем 4K. Он также оснащен 6-ядерным процессором Intel 10-го поколения Core Core i7 U, поддержкой Thunderbolt 3 и устройством чтения карт памяти microSD.

Цена розовой версии Rose Pink останется такой же, как и у других моделей Prestige 14 с теми же характеристиками.