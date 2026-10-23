МТС открыла предзаказ на складной iPhone Duo в России: цены от 299 990 рублей

МТС начала принимать предзаказы на iPhone Duo — первый складной смартфон Apple. По заявлению компании, она первой в России представила устройство, за сутки до начала его мировых продаж.

Выдавать предзаказанные смартфоны МТС планирует в ближайшее время, точные сроки не называются. В салонах компании также уже продаются iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.

По данным МТС, за девять месяцев 2026 года в России продали 94 тысячи складных смартфонов на 9,6 млрд рублей. Это на 28% больше, чем годом ранее, в штуках и на 23% — в деньгах. В компании считают, что выход iPhone Duo может подстегнуть спрос на весь сегмент складных устройств.

Цены в МТС
iPhone Duo 256 ГБ: 299 990 рублей
iPhone Duo 512 ГБ: 339 990 рублей
iPhone Duo 1 ТБ: 399 990 рублей
iPhone Duo 2 ТБ: 489 990 рублей
iPhone 18 Pro: от 174 990 рублей
iPhone 18 Pro Max: от 189 990 рублей

Оформить предзаказ и посмотреть новинки можно в розничной сети МТС, которая насчитывает 3,9 тыс. магазинов по всей России.

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