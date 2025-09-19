МТС первой в России представила iPhone 17 за день до мирового старта

МТС стала первой компанией в России, которая презентовала новый iPhone 17 Pro Max ещё до официального мирового релиза. Премьера состоялась 18 сентября в Московском ДК «Кристалл» в рамках выставки дизайнерских игрушек «Supertoys. Искусство внутри», организованной МТС Live. На мероприятии гости могли протестировать устройство и оценить его работу в сети оператора.По данным компании, интерес к новому поколению смартфонов оказался существенно выше, чем годом ранее: за первую неделю число предзаказов на iPhone 17 втрое превысило показатели iPhone 16. Наибольший спрос пришёлся на старшую модель линейки — iPhone 17 Pro Max, на неё пришлось почти половина всех заказов. Вторым по популярности стал iPhone 17 Pro, третьим — базовая версия устройства, а минимальный интерес пользователи проявили к iPhone Air.

Наибольшее количество предзаказов оформили жители Москвы (35%), далее следуют Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Самара. Первые покупатели получат смартфоны уже к концу сентября.Стоимость новой линейки стартует от 109 990 рублей за базовый iPhone 17 и достигает 299 990 рублей за топовую версию iPhone 17 Pro Max с объёмом памяти 2 ТБ. Компания предлагает предзаказ с предоплатой от 25 тыс. рублей, а также кешбэк в 20% и рассрочку 0-0-12.