МТС первой в России представила iPhone 17 за день до мирового старта

МТС стала первой компанией в России, которая презентовала новый iPhone 17 Pro Max ещё до официального мирового релиза. Премьера состоялась 18 сентября в Московском ДК «Кристалл» в рамках выставки дизайнерских игрушек «Supertoys. Искусство внутри», организованной МТС Live. На мероприятии гости могли протестировать устройство и оценить его работу в сети оператора.

По данным компании, интерес к новому поколению смартфонов оказался существенно выше, чем годом ранее: за первую неделю число предзаказов на iPhone 17 втрое превысило показатели iPhone 16. Наибольший спрос пришёлся на старшую модель линейки — iPhone 17 Pro Max, на неё пришлось почти половина всех заказов. Вторым по популярности стал iPhone 17 Pro, третьим — базовая версия устройства, а минимальный интерес пользователи проявили к iPhone Air.

Наибольшее количество предзаказов оформили жители Москвы (35%), далее следуют Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Самара. Первые покупатели получат смартфоны уже к концу сентября.

Стоимость новой линейки стартует от 109 990 рублей за базовый iPhone 17 и достигает 299 990 рублей за топовую версию iPhone 17 Pro Max с объёмом памяти 2 ТБ. Компания предлагает предзаказ с предоплатой от 25 тыс. рублей, а также кешбэк в 20% и рассрочку 0-0-12.

Представлены беспроводные наушники Baseus BS1…
Компания Baseus пополнила ассортимент беспроводных наушников бюджетной моделью BS1, которая оценена на де…
Vivo X300 протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Vivo X300, п…
iPhone 17 бъёт рекорды предзаказов…
Судя по последним данным, у Apple в руках настоящий хит — линейка iPhone 17 показывает рекордный спрос, ч…
Смартфон Infinix SMART 10 оценили в 10 тысяч рублей …
Компания Infinix выпустила в российскую продажу бюджетный смартфон SMART 10, который оценен в 6 и 8 тысяч…
Глобальную версию HONOR Magic V5 оценили в 2000 евро…
Компания Honor представила глобальную версию складного смартфона Magic V5, который был выпущен в Китае по…
Представлена полнокадровая компактная камера Sony RX1R III…
Компания Sony пополнила ассортимент компактных полнокадровых камер моделью RX1R III, которая приходит на …
Apple недовольна своим же складным iPhone…
В то время как Samsung уже далеко продвинулась в категории складных устройств, представив несколько покол…
Представлен смартфон Moto G100 Pro…
Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto G100 Pro, которая основана на 4-нанометро…
Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тестыЛичный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностейОбзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor