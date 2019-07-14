МВидео слил дизайн и особенности Vivo V17 Neo

Сегодня магазин бытовой техники и электроники "М.Видео" опубликовало изображение нового смартфона Vivo V17 Neo Diamond Black (1907) до его релиза.

Судя по изображению смартфон получил стильный и современный дизайн. Куда более практично смотрится аккуратный каплевидный вырез по центру верхней рамки и встроенного в экран сканера отпечатков пальцев.

Телефон указан на веб-сайте компании в двух цветовых вариантах – Mineral Blue и Mystic Purple. Его стартовая цена на данный момент неизвестна. Об официальном релизе также пока ничего не сообщается.