МВидео слил дизайн и особенности Vivo V17 Neo

2019-07-14, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Vivo V17 Neo; [121]
Сегодня магазин бытовой техники и электроники "М.Видео" опубликовало изображение нового смартфона Vivo V17 Neo Diamond Black (1907) до его релиза.

Судя по изображению смартфон получил стильный и современный дизайн. Куда более практично смотрится аккуратный каплевидный вырез по центру верхней рамки и встроенного в экран сканера отпечатков пальцев.

Телефон указан на веб-сайте компании в двух цветовых вариантах – Mineral Blue и Mystic Purple. Его стартовая цена на данный момент неизвестна. Об официальном релизе также пока ничего не сообщается.

Комментарии и отзывы Vivo V17 Neo
Xiaomi назвала дату анонса Mi A3...
Xiaomi назвала дату анонса Mi A3Xiaomi уже начала рассылать приглашения на презентацию Xiaomi Mi A3 — правда, пока только в Польше. В Вар...
Xiaomi просит пользователей вернуть смар...
Xiaomi просит пользователей вернуть смарВ середине июня Xiaomi выпустила свежую прошивку MIUI с номером 10.3.5.0 для смартфонов Pocophone F1. Но ...
Сколько OnePlus зарабатывает на смартфон...
Сколько OnePlus зарабатывает на смартфонСпециалисты подсчитали себестоимость смартфона, то есть общую стоимость всех его комплектующих. Но в эту ...
Acer ED273 изогнутый HD игровой монитор...
Acer ED273 изогнутый HD игровой монитор Этот 27-дюймовый ЖК-монитор оснащен видеоизображением 1080p с частотой обновления 144 Гц, поэтому о...
G.Skill готовит оперативную память Tride...
G.Skill готовит оперативную память TrideG.Skill представляя новую серию наборов памяти DDR4 под брендом Trident Z Neo. Новые модули Trident Z...
Лучшие предложения видеокарты на 2019 го...
Лучшие предложения видеокарты на 2019 го ...
В YouTube Premium появилась функция авто...
В YouTube Premium появилась функция автоКомпания Google добавил автоматическую загрузку видео на YouTube для владельцев Премиум аккаунта. Новая ф...
Sony представила быстрый концентратор US...
Sony представила быстрый концентратор USДля пользователей, которым необходимо универсальное решение для портов и высокоскоростной передачи данных...


Обзор Verbatim ToughMAX. Защищенная флэшка для настоящих мужчинОбзор Verbatim ToughMAX. Защищенная флэшка для настоящих мужчин
Обзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy A80Обзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy A80
Обзор Motorola Moto G7 Power 64GB. Доступный смартфон с мощным АКБ в 5000 мАч Обзор Motorola Moto G7 Power 64GB. Доступный смартфон с мощным АКБ в 5000 мАч
Обзор ORICO BTS01-BK. Портативный беспроводной Bluetooth аудио-ресиверОбзор ORICO BTS01-BK. Портативный беспроводной Bluetooth аудио-ресивер
Обзор Trust Vergo. Беспроводная мышь с наклоном 60 градусовОбзор Trust Vergo. Беспроводная мышь с наклоном 60 градусов
Обзор Automachef. Делаем бургеры...
Обзор Automachef. Делаем бургерыДовольно редко на глаза попадаются действительно интересные игры от независимых разработчиков, так как у ...
Обзор Простые рецепты. Готовим с радость...
Обзор Простые рецепты. Готовим с радостьСегодня мы поговорим о крайне полезных вещах, которые вам пригодятся и сделаю вашу жизнь проще. Готовка —...
Предварительный обзор Sigma fp. Компактн...
Предварительный обзор Sigma fp. КомпактнОфициально представлена новая камера Sigma fp, которая выглядит достаточно привлекательно, обладает целым...
Обзор «Человек-паук: Вдали от дома». Фил...
Обзор «Человек-паук: Вдали от дома». ФилГрандиозное завершение истории о камнях бесконечности не заставило Marvel сдать позиции и новый фильм фра...
Предварительный обзор Raidmax Tornado RC...
Предварительный обзор Raidmax Tornado RCДовольно активно в последнее время стали продвигать системы жидкостного охлаждения, которые позволяют вам...
Обзор TED. Учим иностранный язык...
Обзор TED. Учим иностранный языкСегодня мы поговорим о весьма интересном приложении TED, которое позволяет смотреть видео на английском с...
Обзор Kubifaktorium. Неплохая кубическая...
Обзор Kubifaktorium. Неплохая кубическаяЯ провел некоторое время в игре Kubifaktorium и могу с уверенностью сказать, что большинству геймеров она...
Предварительный обзор Nintendo Switch Li...
Предварительный обзор Nintendo Switch LiДлительное время на просторах интернета обсуждали возможность выпуска более доступной и компактной консол...
ASUS ROG привезла в Россию новые продукт...
ASUS ROG привезла в Россию новые продукт5 июля в Москве прошла презентация ASUS Republic of Gamers, в рамках которой были представлены обновленны...
Обзор Programming Hub: Learn to Code. Уч...
Обзор Programming Hub: Learn to Code. УчСегодня мы поговорим о достаточно интересной образовательной программе Programming Hub: Learn to Code, ко...
Предварительный обзор Canon PowerShot G5...
Предварительный обзор Canon PowerShot G5Состоялся официальный анонс фотоаппарата Canon PowerShot G5 X Mark II, который не только выглядит привлек...
Обзор Microsoft To-Do. Крутой менеджер з...
Обзор Microsoft To-Do. Крутой менеджер зНекоторое время я пользовался приложением Microsoft To-Do, которое не только выглядит достаточно привлека...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor