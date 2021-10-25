MacBook Air 2022 получит мощнейший процессор M2

Достаточно достоверный инсайдер сообщил, что в грядущем MacBook Air будет использоваться совершенно новый чип «M2». И хотя его характеристики производительности не были рассекречены, что вполне ожидаемо, процессор, скорее всего, не будет более мощным, чем чипы M1 Pro и M1 Max, которые поставляются с последними MacBook Pro. В конце концов, MacBook Air не нацелен на профессиональных пользователей и отдает предпочтение соотношению цены и качества. Но это, очевидно, не означает, что ноутбук будет демонстрировать невысокую производительность, поскольку нынешний MacBook Air с его чипом M1 уже доказал свое превосходство над потенциальными конкурентами.

Кроме того, инсайдер заявил в серии твитов, что грядущий MacBook Air снова не будет поставляться с охлаждающими вентиляторами, то есть конструкция будет основана на пассивном режиме охлаждения. Это говорит о том, что процессор «M2» снова является высокоэффективным и требует меньше энергии, что, в свою очередь, выделяет меньше тепла и не требует дополнительного активного охлаждения. Источник также рассказал о дизайне ноутбука, а также заявил, что производитель откажется от привычной клиновидной формы для более квадратного дизайна, мало чем отличающегося от нынешних моделей MacBook Pro с диагональю 14 и 16 дюймов. Предстоящий Air также будет тоньше и легче. При этом технология переменной частоты обновления ProMotion не появится в MacBook Air 2022. Помимо этого, MacBook Air 2022 года будет иметь порты USB C, адаптер питания 30 Вт, полноразмерные функциональные клавиши и поддержку нескольких внешних дисплеев.