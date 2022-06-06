MacBook Air M2 готов покорять рынок

Ожидается, что Apple M2 MacBook Air будет анонсирован на программном докладе компании в рамках WWDC 2022, и один аналитик рассказывает, сколько поставок портативных MacBook может быть продано к концу года, если цепочка поставок не столкнется с какими-либо непредвиденными проблемами. Аналитик Минг-Чи Куо разделяет мнение Марка Гурмана из Bloomberg, когда речь заходит о цветах MacBook Air M2. Куо предсказывает, что обновленный MacBook Air будет выпущен в трех стандартных цветах, а также с одним новым вариантом (о котором пока что нет никакой информации). Apple могла бы уделить внимание более широкой демографической группе, выпустив MacBook Air M2 в различных цветах, но это был бы трудоемкий процесс, и, учитывая, что технологический гигант уже пострадал от проблем с цепочкой поставок, он, вероятно, хотел бы, чтобы его последняя версия ноутбуков была легкодоступной.

Учитывая, что MacBook Air M2, вероятно, будет иметь конкурентоспособную цену, Куо полагает, что к концу 2022 года поставки будущей машины могут составить до 7 миллионов штук, но только если поставщик Apple сможет вернуть производство на уровень, предшествующий блокировке заводов из-за пандемии. Однако аналитик утверждает, что сроки поставки обновленного продукта будут лучше по сравнению с семейством MacBook Pro 2021 года. Хотя ранее опубликованные рендеры демонстрируют MacBook Air M2 в ярких цветах, по крайней мере, будущие потенциальные покупатели будут рады увидеть долгожданное изменение дизайна, которое включает в себя выемку в верхней части в сочетании с разъемом MagSafe.