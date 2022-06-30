MacBook Air M2 поступит в продажу 15 июля

MacBook Air M2 от Apple был представлен на ежегодной презентации компании WWDC, но конкретная дата запуска не была названа. К счастью, источники, близкие к ценной информации, считают, что официальный запуск обновленного портативного Mac произойдет 15 июля. Информация была предоставлена изданием ​​MacRumors, а источник в розничной торговле, по-видимому, подтвердил дату запуска. Розничные сети и торговые точки, продающие физическое оборудование, знают о датах запуска продукта заблаговременно, поэтому неудивительно, что этот неназванный источник узнал, когда M2 MacBook Air будет официально выпущен. Тем не менее, есть еще несколько вопросов без ответов.

В то время как 15 июля, когда, как говорят, будет выпущен M2 MacBook Air, ожидается ли, что Apple откроет предварительные заказы на ноутбук, или предварительные заказы будут сделаны за неделю до этого, то есть 8 июля? Судя по всему, мы узнаем об этом в первую неделю нового месяца. Покупатели, которые не хотят приобретать новый MacBook Pro M2 из-за его устаревшего дизайна, скорее всего, будут ждать обновленного MacBook Air. Базовый вариант стоит 1199 долларов, а максимальная конфигурация — 2499 долларов, что дает клиентам 10-ядерный процессор, 24 ГБ унифицированной оперативной памяти LPDDR5 и 2 ТБ PCIe NVMe хранилища. Вышеупомянутая цена указана без добавления Final Cut Pro и Logic Pro, поэтому вы можете добавить эти программы к общей сумме при посещении конфигуратора Apple M2 MacBook Air.
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