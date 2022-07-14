MacBook Air M2 уже разобрали до винтика

Чтобы немного улучшить охлаждение, в отчете говорится, что большой радиатор покрыт графитовой лентой, но мы увидим, насколько хорошо эта комбинация работает, когда M2 будет тестироваться под серьёзной нагрузкой. Хотя разъемы выглядят стандартно, динамики расположены в шарнире, а не рядом с клавиатурой на моделях MacBook Pro. Это изменение может привести к понижению качества звука, чего потребители не хотели бы видеть или слышать в продукте, дизайн которого претерпел серьезные изменения. Другие компоненты включают батарею, состоящую из трех частей, а также трекпад Force Touch, которые распространены на других моделях MacBook. Цвет, видимый на изображениях, — «Полночь», и в отчете утверждается, что MacBook Air M2 предлагает больше «синего» снаружи, чем то, что видно на рендерах.