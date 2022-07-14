MacBook Air M2 уже разобрали до винтика

Ноутбук Apple MacBook Air M2 поступит в продажу 15 июля, и, прежде чем мы получим дополнительную информацию об этой модели, первый взгляд на внутренности устройства показывает резкую разницу между этой машиной и MacBook Pro. Во-первых, Apple решила не включать охлаждающий вентилятор, и это тот же подход, который компания использовала в своем MacBook Air на M1. Галерея изображений показывает MacBook Air M2 без задней панели, а 9to5Mac сообщает, что, как и его прямой предшественник, новейший портативный Mac будет поставляться без вентилятора. Вместо этого у него есть радиатор, покрывающий систему на кристалле и другие компоненты, но в настоящее время нет информации о том, насколько хорошо эта конструкция охлаждения рассеивает тепло.

Чтобы немного улучшить охлаждение, в отчете говорится, что большой радиатор покрыт графитовой лентой, но мы увидим, насколько хорошо эта комбинация работает, когда M2 будет тестироваться под серьёзной нагрузкой. Хотя разъемы выглядят стандартно, динамики расположены в шарнире, а не рядом с клавиатурой на моделях MacBook Pro. Это изменение может привести к понижению качества звука, чего потребители не хотели бы видеть или слышать в продукте, дизайн которого претерпел серьезные изменения. Другие компоненты включают батарею, состоящую из трех частей, а также трекпад Force Touch, которые распространены на других моделях MacBook. Цвет, видимый на изображениях, — «Полночь», и в отчете утверждается, что MacBook Air M2 предлагает больше «синего» снаружи, чем то, что видно на рендерах.