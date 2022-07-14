MacBook Air M2 уже разобрали до винтика

Ноутбук Apple MacBook Air M2 поступит в продажу 15 июля, и, прежде чем мы получим дополнительную информацию об этой модели, первый взгляд на внутренности устройства показывает резкую разницу между этой машиной и MacBook Pro. Во-первых, Apple решила не включать охлаждающий вентилятор, и это тот же подход, который компания использовала в своем MacBook Air на M1. Галерея изображений показывает MacBook Air M2 без задней панели, а 9to5Mac сообщает, что, как и его прямой предшественник, новейший портативный Mac будет поставляться без вентилятора. Вместо этого у него есть радиатор, покрывающий систему на кристалле и другие компоненты, но в настоящее время нет информации о том, насколько хорошо эта конструкция охлаждения рассеивает тепло.

Чтобы немного улучшить охлаждение, в отчете говорится, что большой радиатор покрыт графитовой лентой, но мы увидим, насколько хорошо эта комбинация работает, когда M2 будет тестироваться под серьёзной нагрузкой. Хотя разъемы выглядят стандартно, динамики расположены в шарнире, а не рядом с клавиатурой на моделях MacBook Pro. Это изменение может привести к понижению качества звука, чего потребители не хотели бы видеть или слышать в продукте, дизайн которого претерпел серьезные изменения. Другие компоненты включают батарею, состоящую из трех частей, а также трекпад Force Touch, которые распространены на других моделях MacBook. Цвет, видимый на изображениях, — «Полночь», и в отчете утверждается, что MacBook Air M2 предлагает больше «синего» снаружи, чем то, что видно на рендерах.
Dell выпустила обновленные ноутбуки XPS 13 и XPS 13 (2-в-1) …
Dell выпускает новые ноутбуки XPS 13 и XPS 13 (2-в-1) на базе процессоров Intel 12-го поколения по цене о…
BOE представила складной AMOLED-дисплей для ноутбуков…
Китайский производитель дисплеев BOE представил уникальный 17,3-дюймовый складной AMOLED-дисплей для ноут…
GPD демонстрирует 10-дюймовый ноутбук Win Max 2…
GPD представила самый мощный в мире 10-дюймовый ноутбук Win Max 2. Он был анонсирован еще в марте. …
Apple готовит OLED-ноутбук на 2024 год…
Согласно новому отчету отраслевого аналитика Росса Янга из Display Supply Chain Consultants, Apple планир…
Razer и Lambda работают над созданием рабочей станции Tensor…
Новейший ноутбук Lambda, оснащенный графическим процессором NVIDIA RTX 3080 16 ГБ Max-Q и процессором Int…
MacBook Air M2 готов покорять рынок…
Ожидается, что Apple M2 MacBook Air будет анонсирован на программном докладе компании в рамках WWDC 2022,…
Представлен ноутбук Huawei MateBook 16s …
Компания Huawei пополнила ассортимент ноутбуков моделью MateBook 16s, которая первой на рынке получила пл…
Представлен топовый ноутбук ASUS ROG Strix SCAR 17 SE…
Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков моделью ROG Strix SCAR 17 SE, которая получила 16-ядерный ч…
Обзор HONOR MagicBook 15 R5-5500U (BMH-WFQ9HN). Ультрабук для работы и учебыОбзор HONOR MagicBook 15 R5-5500U (BMH-WFQ9HN). Ультрабук для работы и учебы
Обзор Lenovo Legion C7 15IMH05. Ноутбук для монтажа видео и игрОбзор Lenovo Legion C7 15IMH05. Ноутбук для монтажа видео и игр
Обзор ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY. Игровой ноутбук с Radeon RX 6800MОбзор ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY. Игровой ноутбук с Radeon RX 6800M
Обзор Lenovo Yoga Slim 9 14ITL5. Ультрабук представительского классаОбзор Lenovo Yoga Slim 9 14ITL5. Ультрабук представительского класса
Обзор LENOVO YOGA SLIM 7 PRO 14ACH5. Легкий и быстрый ноутбук для творчестваОбзор LENOVO YOGA SLIM 7 PRO 14ACH5. Легкий и быстрый ноутбук для творчества
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor