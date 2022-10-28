MacBook Air на М2 спас Apple от провала

У некоторых крупных производителей заканчивается четвёртый квартал в текущем году, так что они публикуют свои квартальные и годовые отчёты с успехами и провалами. Да, у некоторых производителей кварталы не совпадают в кварталами в году, то совершенно нормальная практика, так как тем же американским компаниям проще строить бизнес в таком формате. И оказалось, что у компании Apple не всё было хорошо с продажами своих ноутбуков этим летом, так что только благодаря релизу MacBook Air на М2 производителю удалось добиться внушительных успехов в сегменте ноутбуков. Если бы этот ноутбук не был выпущен, производитель, вероятно, впервые за многие годы показал бы падение уровня продаж, что негативно бы сказалось на стоимости акций.

Соответственно, производитель в ускоренном режиме подготовил к запуску ноутбук MacBook Air на М2 с новым дизайном корпуса, который выглядит как MacBook Pro нового поколения. Устройство, что вполне ожидаемо, понравилось аудитории пользователей и продажи взлетели буквально до небес, так что в конечном итоге даже с тяжёлым положением на рынке производитель вышел в огромный плюс. Безусловно, ситуация на рынке смартфонов у компании заметно хуже, но это вполне ожидаемо на фоне слабых продаж iPhone 14 и всей линейки в целом. Будем надеяться, что в следующем году компания будет учитывать все недостатки своего решения и выпустит действительно качественные новые смартфоны, а не очередную копию прошлогоднего гаджета с наценкой.
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