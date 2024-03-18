MacBook Air на M3 нельзя использовать с двумя мониторами

Важнейшее преимущество для пользователей, выбирающих MacBook Air M3 в качестве ежедневного рабочего инструмента, заключается в возможности подключения двух внешних мониторов вместо одного — это очень удобно в рабочих процессах, так как можно расположить больше окон и больше контента за один раз. Проблема в том, что это возможно только в случае использования ноутбука с закрытой крышкой — нельзя отображать и дисплей ноутбука, и внешние два монитора одновременно (вероятно, не хватает мощности встроенной графике). И, к сожалению, судя по последним тестам, в этом режиме пользователь потеряет почти половину исходной производительности портативного компьютера, что полностью нивелирует преимуществ от использования двух мониторов одновременно.

Например, журналисты выяснили, что при первом запуске ноутбук набирает в синтетическом тесте 8083 балла, но постепенно начинает терять производительность из-за отсутствия вентиляторов, способных справиться с нарастающим теплом. И вскоре ноутбук показывает уже всего 5916 баллов, то есть почти вдвое меньше. Есть вероятность, что с открытой крышкой MacBook Air с процессором M3 может получить больше прохладного воздуха на клавиатуре, что способствует отводу тепла, но в режиме закрытой крышки этот путь для воздуха полностью блокируется, что приводит к дополнительной потере производительности. Вероятно, производитель это предвидел и реализовал систему троттлинга со сбросом тактовой частоты.