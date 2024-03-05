MacBook Air на М3 оказался мощнее MacBook Pro

10-ядерная встроенная графика MacBook Air на процессоре M3 набирает 30 524 балла в бенчмарке Geekbench 6 по OpenCL. Соответственно, тот факт, что 15-дюймовый MacBook Air, доступный для предварительного заказа по цене 1299 долларов, может работать на уровне MacBook Pro за 1599 долларов, говорит о том, что новый MacBook Air предоставляет более высокое соотношение цены к качеству, чем Pro-модель. С другой стороны, нужно понимать, что более дорогой MacBook Pro оснащён активной системой охлаждения, в то время как MacBook Air на М3 активного охлаждения не имеет и рассеивает тепло исключительно в пассивном режиме. Из-за этого при высокой производительности ноутбук демонстрирует и достаточно высокую температуру — иногда при высоких нагрузках М2 в прошлом поколении нагревался вплоть до 100 градусов.