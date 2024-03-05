MacBook Air на М3 оказался мощнее MacBook Pro

Вчера компания Apple представила обновлённый MacBook Air на процессоре M3, и буквально на следующий день 15-дюймовая модель была протестирована в однопоточном и многопоточном режимах в бенчмарке Geekbench 6. И оказалось, что новый портативный Mac на 20 процентов быстрее своего прямого предшественника, что в целом очень прилично, хотя на деле для ноутбуков это не настолько внушительные показатели. Кроме того, сегодня появились ещё и результаты после теста в OpenCL — если верить этим данным, новый ноутбук из линейки Air не уступает в плане производительности по сравнению с результатами более дорогого MacBook Pro, который был выпущен в прошлом году.

10-ядерная встроенная графика MacBook Air на процессоре M3 набирает 30 524 балла в бенчмарке Geekbench 6 по OpenCL. Соответственно, тот факт, что 15-дюймовый MacBook Air, доступный для предварительного заказа по цене 1299 долларов, может работать на уровне MacBook Pro за 1599 долларов, говорит о том, что новый MacBook Air предоставляет более высокое соотношение цены к качеству, чем Pro-модель. С другой стороны, нужно понимать, что более дорогой MacBook Pro оснащён активной системой охлаждения, в то время как MacBook Air на М3 активного охлаждения не имеет и рассеивает тепло исключительно в пассивном режиме. Из-за этого при высокой производительности ноутбук демонстрирует и достаточно высокую температуру — иногда при высоких нагрузках М2 в прошлом поколении нагревался вплоть до 100 градусов.