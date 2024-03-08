MacBook Air на М3 подходит даже для видеоигр

Недавно компания Apple официально представила ноутбук MacBook Air на процессоре М3, который оказался достаточно производительным, чтобы заинтересовать многих пользователей, которые нуждаются в лёгком и компактном гаджете для работы. Например, для работы в офисе, редактирования документов и прочих вещей, для которых ноутбука такого уровня будет предостаточно. Проблема в том, что люди по какой-то причине решили тестировать MacBook Air на новом процессоре в играх, что вызвало волну обсуждений в сети. Это немного странно, потому что ноутбук явно не игровой, плюс играть на ноутбуках Apple в целом не лучшая затея. Но в итоге журналисты, которым уже дали данный гаджет на обзор, решили провести ряд тестов — оказалось, что играть действительно можно.

Другое дело, что MacBook Air на самом деле не даёт чего-то, что не могут предоставить другие ноутбуки компании. Это производительный гаджет с неплохой интегрированной графикой, который справляется с играми в разрешении 1080р на минимальных настройках графики, но не более того. Да, в некоторых проекта частота кадров действительно выше золотого стандарта индустрии, но при этом гаджет будет очень сильно нагреваться, потому что работать ему нужно на пределе своих возможностей, да ещё и на протяжении достаточно длительного времени. Так что если вы хотите играть в игры, то лучше посмотреть на что-то более интересное и привлекательное, потому что MacBook Air создавали для работы, а не для развлечений.