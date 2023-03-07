MacBook Air на новом процессоре выйдет уже этой весной

Инсайдеры активно предоставляют информацию о том, что компания Apple планирует в ближайшем будущем официально отправить в продажу свои новые ноутбуки MacBook Air с диагональю дисплея 13 и 15 дюймов, за основу производительности которых возьмут процессор М3 нового поколения. И сегодня появилась информация от достаточно достоверного источника о том, что производство этих ноутбуков уже запустили, так что они будут отправлены в продажу до конца весны текущего года. Это на самом деле отличные новости, потому что пользователи, которые хотели себе производительную модель ноутбука MacBook Air, получат возможность купить новую модель и вместе с этим получить достаточно возможностей для работы или отдыха.

Кроме того, если пользователю не нужно покупать именно новый ноутбук, то он может вполне приобрести себе решение прошлого поколения на процессоре М2, получив доступ к производительному ноутубку за ещё меньшие деньги. Безусловно, прошлое поколение ноутбуков достаточно производительное, чтобы вы могли справляться с поставленными задачами без особого труда, но при этом стоит понимать, что MacBook Air на М3 не станет сильно мощнее. На деле прирост производительности составит около 10-15% и не более того, чего, конечно, должно хватить маркетологам, но сами пользователи на самом деле разницы не заметят. Такая незначительная разница в производительности будет заметна разве что в бенчмарках, но никак не в реальных сценариях использования.
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