MacBook Air на новом процессоре выйдет уже этой весной

Кроме того, если пользователю не нужно покупать именно новый ноутбук, то он может вполне приобрести себе решение прошлого поколения на процессоре М2, получив доступ к производительному ноутубку за ещё меньшие деньги. Безусловно, прошлое поколение ноутбуков достаточно производительное, чтобы вы могли справляться с поставленными задачами без особого труда, но при этом стоит понимать, что MacBook Air на М3 не станет сильно мощнее. На деле прирост производительности составит около 10-15% и не более того, чего, конечно, должно хватить маркетологам, но сами пользователи на самом деле разницы не заметят. Такая незначительная разница в производительности будет заметна разве что в бенчмарках, но никак не в реальных сценариях использования.