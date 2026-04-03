MacBook Air плохо справляется с играми из-за пассивного охлаждения

Чипы Apple Silicon остаются настолько энергоэффективными, что даже такие решения, как Apple M5, спокойно справляются с большинством задач в портативных устройствах вроде MacBook Air без заметной потери производительности. Однако при длительных нагрузках, особенно в играх, ситуация меняется — активное охлаждение по-прежнему значительно эффективнее пассивного. Свежие тесты показывают, что в играх вроде Cyberpunk 2077 и Baldur’s Gate 3 частота кадров может проседать до 40% исключительно из-за разницы в системе охлаждения. Это не делает MacBook Air непригодным для использования, но очевидно, что из-за отсутствия вентилятора часть производительности просто теряется.

В обзоре от Geekerwan отмечается, что при недостаточном охлаждении Apple M5 работает с более жёсткими ограничениями по энергопотреблению. Например, в Cyberpunk 2077 чип в MacBook Air ограничен примерно 9 Вт, тогда как в MacBook Pro он может потреблять около 20 Вт. Более высокий лимит мощности напрямую даёт прирост FPS, хотя даже при менее чем 10 Вт процессор показывает достойный уровень производительности для AAA-проектов. Похожая картина наблюдается и в Elden Ring — сначала система держит стабильный FPS на уровне MacBook Pro, но со временем производительность снижается по мере достижения температурного предела. Тем не менее, по сравнению с предыдущим поколением, например M4 MacBook Air, новая модель с Apple M5 демонстрирует заметный прирост FPS даже при той же системе охлаждения.
