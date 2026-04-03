MacBook Air плохо справляется с играми из-за пассивного охлаждения

В обзоре от Geekerwan отмечается, что при недостаточном охлаждении Apple M5 работает с более жёсткими ограничениями по энергопотреблению. Например, в Cyberpunk 2077 чип в MacBook Air ограничен примерно 9 Вт, тогда как в MacBook Pro он может потреблять около 20 Вт. Более высокий лимит мощности напрямую даёт прирост FPS, хотя даже при менее чем 10 Вт процессор показывает достойный уровень производительности для AAA-проектов. Похожая картина наблюдается и в Elden Ring — сначала система держит стабильный FPS на уровне MacBook Pro, но со временем производительность снижается по мере достижения температурного предела. Тем не менее, по сравнению с предыдущим поколением, например M4 MacBook Air, новая модель с Apple M5 демонстрирует заметный прирост FPS даже при той же системе охлаждения.