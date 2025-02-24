MacBook Air получит M4-чип уже совсем скоро

Apple готовит обновление линейки MacBook Air с чипами M4, которое ожидается в марте, если верить информации издания. После этого релиза переход всей линейки MacBook на M4 будет завершён. Правда, точных дат пока нет, но, как обычно перед запуском новых устройств, Apple уже готовит свои маркетинговые, торговые и розничные команды, а также сокращает складские запасы текущих моделей. Ожидается, что обновления получат сразу обе версии — 13- и 15-дюймовая, как и в прошлом году. С момента перехода на Apple Silicon MacBook Air во многом унаследовал характеристики базового MacBook Pro, но в более тонком корпусе и с некоторыми компромиссами, такими как меньшее количество портов и отсутствие вентилятора. Базовая версия 14-дюймового MacBook Pro на M4 имеет 10-ядерный процессор, 10-ядерную графическую подсистему и 16 ГБ оперативной памяти.

Вероятно, новые MacBook Air получат аналогичную производительность. Одним из ключевых улучшений может стать поддержка одновременного подключения двух внешних дисплеев при открытой крышке ноутбука — эта функция появилась в MacBook Pro на M4. После обновления MacBook Air на M4 в числе оставшихся устройств на чипах M2 останутся только Mac Studio и Mac Pro. Инсайдер также прогнозирует, что Mac Studio получит обновление между мартом и июнем, а Mac Pro может перейти на M4 в период с июня до осени. Более того, в ближайшем будущем компания планирует представить ещё и процессор М5, который должен быть гораздо мощнее текущего флагмана.
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