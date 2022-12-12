MacBook Air получит экран нового поколения

Можно с уверенностью заявить, что MacBook Air является самым популярным ноутбуком на современном рынке по целому ряду причин. Ноутбук достаточно производительный, чтобы справляться буквально с любыми задачами, если это не касается сложного моделирования или обработки графики, при этом он лёгкий, тихий, даёт возможность работать от одного заряда до 15 часов и стоит недорого. Да, на локальном рынке, то есть в США, ноутбук по скидкам можно взять за 850 долларов в случае с процессором М1. Но компания Apple не стоит на месте, так как конкуренты тоже хотят себе часть этого рынка. И чтобы привлечь внимание будущих покупателей, компания уже сейчас работает над MacBook Air нового поколения с новейшим дисплеем на базе передовой технологии OLED.

Да, стоит объяснить, что не все экраны на базе OLED одинаковы — на самом деле у производителей этих дисплеев есть несколько поколений экранов, которые отличаются по массе характеристик. И для MacBook Air готовится самый новый экран, который поступит в продажу только в 2024 году. Соответственно, весной того же года производитель должен получить ноутбук нового поколения и поразить пользователей его производительностью, качеством отображения контента и прочими параметрами. Пока что о преимуществах нового дисплея информации не так уж много, но есть ощущение, что дело будет не только в высокой частоте обновления, но и в яркости, цветопередаче и прочих тонкостях. Ждём с большим нетерпением данного апгрейда.