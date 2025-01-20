MacBook Air получит новый дисплей, но это не OLED

Согласно информации издания The Elec, компания Apple может использовать технологию дисплея из MacBook Pro для будущих моделей MacBook Air, что, теоретически, позволит существенно повысить продажи портативного компьютера. Речь идёт об использовании передовых TFT LCD-панелей вместо OLED. Это, вероятно, разочарует тех, кто ожидал увидеть OLED-дисплеи в MacBook Air раньше 2027 года, так как изначально инсайдеры обещали именно это. Но на деле производитель решил пойти по слегка иному пути, делая акцент на другом типе дисплея. Причина выбора TFT LCD-панелей связана с высокой стоимостью OLED-технологии для ноутбуков.

И учитывая, что одной из причин слабых продаж последнего поколения планшета iPad Pro считают именно его высокую цену, обусловленную дорогим OLED-экраном, такой подход вполне можно назвать логичным со стороны производителя. Apple решила сделать ставку на технологию TFT LCD как на временное решение, пока не удастся снизить производственные издержки OLED-дисплеев. Только после этого можно будет ждать интеграцию технологии. Например, согласно данным специалистов, MacBook Air с OLED-панелями могут выйти на рынок только к 2029 году. С другой стороны, TFT LCD-дисплеи имеют преимущества по сравнению с традиционными кремниевыми TFT-панелями, которые сейчас используются в MacBook Air. Они обеспечивают более высокую подвижность электронов, что способствует более плавной графике и повышенной производительности дисплея.
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