MacBook Air получит новый дисплей, но это не OLED

И учитывая, что одной из причин слабых продаж последнего поколения планшета iPad Pro считают именно его высокую цену, обусловленную дорогим OLED-экраном, такой подход вполне можно назвать логичным со стороны производителя. Apple решила сделать ставку на технологию TFT LCD как на временное решение, пока не удастся снизить производственные издержки OLED-дисплеев. Только после этого можно будет ждать интеграцию технологии. Например, согласно данным специалистов, MacBook Air с OLED-панелями могут выйти на рынок только к 2029 году. С другой стороны, TFT LCD-дисплеи имеют преимущества по сравнению с традиционными кремниевыми TFT-панелями, которые сейчас используются в MacBook Air. Они обеспечивают более высокую подвижность электронов, что способствует более плавной графике и повышенной производительности дисплея.