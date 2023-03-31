MacBook Air с OLED-дисплеем выйдет уже этим летом

Если верить информации инсайдеров, компания Apple планирует в будущем применить OLED-технологию дисплеев в своих будущих iPad Pro и MacBook. Более того, ранее сообщалось, что компания работает над MacBook Air и MacBook Pro с OLED-экранами, а теперь достаточно известный аналитик сообщает, что Apple работает над новой моделью MacBook Air с OLED-дисплеем и немного меньшим экраном диагональю 13,4 дюйма. Это необходимо производителю для того, чтобы привлечь к приобретению нового устройства тех пользователей, которые обычно отказывают себе в этом удовольствии именно из-за слишком большой диагонали дисплея.

Стоит напомнить, что в июне прошлого года Apple запустила обновлённую модель MacBook Air с чипом M2 и большим дисплеем диагональю 13,6 дюйма — данная модель имела больший дисплей по сравнению с 13,3-дюймовым MacBook Air на M1. Уже тогда аналитики заявили, что пользователи, вероятно, не будут в восторге от таких перемен, потому что для многих ноутбук является важным рабочим инструментом и просто так таскать ещё большую диагональ никто не захочет. К сожалению, аналитик не уточнил дату выпуска 13,4-дюймового OLED MacBook Air, но можно предположить, что летом текущего года компания представит новый ноутбук на процессоре М3, которому как раз интегрируют поддержку OLED-дисплея нового поколения. Это очень важный момент, потому что на самом деле тип матрицы катастрофически влияет на ощущения от работы с контентом. Но вопрос, конечно, ещё и в стоимости.