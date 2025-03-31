MacBook Air скоро получит новый процессор

Apple представила новую линейку MacBook Air с чипом M4 (в версиях 13 и 15 дюймов) в начале этого месяца, но, похоже, компания не собирается останавливаться на достигнутом. Согласно новому отчёту, разработка M5 MacBook Air уже в полном разгаре — Apple стремится поддерживать рост продаж Mac за счёт регулярных обновлений, поэтому свежие модели могут выйти раньше, чем ожидалось. Однако, как и в случае с грядущими MacBook Pro 14 и 16 дюймов на M5, не стоит рассчитывать на значительные изменения, кроме нового процессора. Например, довольно надёжный инсайдер заявил, что M5 MacBook Air уже разрабатывается, что удивительно, учитывая недавний выход моделей на M4. Если Apple действительно ускоряет выпуск, это, скорее всего, означает отсутствие изменений в дизайне корпуса гаджета.

Скорее всего, компания анонсирует MacBook Air на M5 в первом квартале 2026 года. Новый чип будет производиться по третьему поколению 3-нм техпроцесса TSMC, что обеспечит ещё большую энергоэффективность и производительность. Так что пользователям, которые готовы подождать, стоит пока что отложить приобретение ноутбука MacBook Air текущего поколения, потому что новинка будет оказаться куда интереснее. С другой стороны, если обновление ноутбука нужно сейчас, MacBook Air на M4 остаётся отличным вариантом — фактически, это настольный процессор в лёгком и портативном корпусе. Кроме того, компания явно не будет ещё пару поколений менять дизайн корпуса своего ноутбука.