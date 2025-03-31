MacBook Air скоро получит новый процессор

Apple представила новую линейку MacBook Air с чипом M4 (в версиях 13 и 15 дюймов) в начале этого месяца, но, похоже, компания не собирается останавливаться на достигнутом. Согласно новому отчёту, разработка M5 MacBook Air уже в полном разгаре — Apple стремится поддерживать рост продаж Mac за счёт регулярных обновлений, поэтому свежие модели могут выйти раньше, чем ожидалось. Однако, как и в случае с грядущими MacBook Pro 14 и 16 дюймов на M5, не стоит рассчитывать на значительные изменения, кроме нового процессора. Например, довольно надёжный инсайдер заявил, что M5 MacBook Air уже разрабатывается, что удивительно, учитывая недавний выход моделей на M4. Если Apple действительно ускоряет выпуск, это, скорее всего, означает отсутствие изменений в дизайне корпуса гаджета.

Скорее всего, компания анонсирует MacBook Air на M5 в первом квартале 2026 года. Новый чип будет производиться по третьему поколению 3-нм техпроцесса TSMC, что обеспечит ещё большую энергоэффективность и производительность. Так что пользователям, которые готовы подождать, стоит пока что отложить приобретение ноутбука MacBook Air текущего поколения, потому что новинка будет оказаться куда интереснее. С другой стороны, если обновление ноутбука нужно сейчас, MacBook Air на M4 остаётся отличным вариантом — фактически, это настольный процессор в лёгком и портативном корпусе. Кроме того, компания явно не будет ещё пару поколений менять дизайн корпуса своего ноутбука.
Представлен ноутбук Acer Extraordinary Go Air на Core i7-136…
Компания Acer пополнила ассортимент легких ноутбуков моделью Extraordinary Go Air, которая весит 999 грам…
Представлены ноутбуки Legion Pro 5 Gen 10 и 5i Gen 10…
Компания Lenovo пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделями Legion Pro 5 Gen 10 и Legion Pro 5i Gen …
Lenovo IdeaPad Slim 3x на Snapdragon X оценен в 600 евро…
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью IdeaPad Slim 3x, которая основана на 12-ядерном п…
Представлен ноутбук ASUS TUF Gaming A18 с Ryzen 7 260…
Компания ASUS представила игровой ноутбук TUF Gaming A18 (FA808), который основан на новом восьмиядерном …
Ноутбук REDMI Book 14 2025 получил процессор Core 5 220H…
Компания Xiaomi представила ноутбуки REDMI Book 14 2025 и Book 16 2025, которые основаны на 12-ядерном пр…
Razer обновила ноутбук Blade 16…
Сегодня компания Razer анонсировала важное обновление своего игрового ноутбука Razer Blade 16 — помимо но…
ASUS VivoBook 16 Flip получил процессор Core Ultra 7 256V…
Компания ASUS пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров обновленными моделями VivoBook Flip 14 и Vivo…
Пользователи активно возвращают Surface Laptop 7 в магазины…
Вчера появилась информация о том, что торговая площадка Amazon пометила ноутбук Microsoft Surface Laptop …
Ультрабук с Intel Core Ultra 7 155H для бизнеса. Обзор и тесты Honor Notebook Art 14 MRA-721Ультрабук с Intel Core Ultra 7 155H для бизнеса. Обзор и тесты Honor Notebook Art 14 MRA-721
AORUS 16X обзор и тесты игрового ноутбука с Core i9 и GeForce RTX 4070AORUS 16X обзор и тесты игрового ноутбука с Core i9 и GeForce RTX 4070
Многофункциональный ноутбук GIGABYTE G6X, обзор и тесты G6X 9MG (2024)Многофункциональный ноутбук GIGABYTE G6X, обзор и тесты G6X 9MG (2024)
Компактный ноутбук с OLED-экраном. Обзор Huawei MateBook 14 2024Компактный ноутбук с OLED-экраном. Обзор Huawei MateBook 14 2024
Тонкий, легкий и компактный. Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2024Тонкий, легкий и компактный. Обзор HUAWEI MateBook X Pro 2024
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor