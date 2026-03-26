MacBook Neo очень сильно ударит по рынку Windows-ноутбуков

Компания Apple фактически встряхнула рынок ноутбуков, представив MacBook Neo по стартовой цене 599 долларов. Устройство получило качественную сборку, высокую автономность и мощное «железо», предлагая крайне привлекательный пакет за свои деньги. И известный техноблогер Marques Brownlee считает, что влияние новинки на рынок мобильных компьютеров будет огромным. По его мнению, если сразу несколько компаний не объединят усилия и не доведут всё до почти идеального уровня, Windows-ноутбуки не смогут существенно замедлить рост Apple. Главное преимущество MacBook Neo — это тесная интеграция. Устройство использует собственную платформу macOS и процессор Apple A18 Pro.

Даже если Apple зарабатывает минимальную маржу с каждого ноутбука, она всё равно может получать больше прибыли, чем производители Windows-устройств, за счёт контроля над всей экосистемой. У производителей Windows-сегмента ситуация сложнее. Компании вроде Dell, ASUS, Acer, Razer и Lenovo зависят от сторонних поставщиков. Им нужно рассчитывать на удачные процессоры от Intel, AMD или Qualcomm, а также на качественную оптимизацию со стороны Microsoft и её Windows. Из-за большого числа участников добиться идеального результата значительно сложнее. У Apple в этом плане огромное преимущество, плюс свою роль играет привлекательность самого бренда — пользователи с огромной радостью предпочтут ноутбук с надкушенным яблоком на крышке, чем модель от других крупных брендов.
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor