MacBook Neo спасёт лояльность аудитории к Apple

Запуск MacBook Neo произошёл в очень удачный момент — покупателей может подтолкнуть к обновлению не только привлекательная стартовая цена в 599 долларов, но и важное решение Apple, о котором компания фактически предупредила заранее. Во время презентации Platforms State of the Union на WWDC 2025 компания Apple сообщила, что macOS 26 станет последней крупной версией системы с поддержкой компьютеров Mac на процессорах Intel. Это напрямую намекает на изменения, которые принесёт macOS 27. Сейчас все компьютеры Mac на базе Intel способны запускать macOS Tahoe, однако после выхода macOS 27 ситуация полностью изменится. Новая версия системы, как ожидается, будет работать только на моделях с процессорами серии M, а также на MacBook Neo с A18 Pro.

Даже если многие Mac на Intel продолжают нормально работать, отсутствие свежего обновления может заставить большое количество владельцев перейти на более современные устройства. Уже были случаи, когда пользователи обращались за заменой деталей для Mac на Intel и бесплатно получали совершенно новые модели с M4 Max, что помогает Apple сохранять лояльность клиентов на долгие годы. Главная задача компании сейчас заключается в том, чтобы обеспечить достаточные запасы MacBook Neo после публикации списка совместимости macOS 27. Ведь многие пользователи захотят купить недорогое устройство, дабы получить доступ к новой версии операционной системы, и MacBook Neo в этом плане выглядит крайне привлекательным решением.