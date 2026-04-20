MacBook Neo спасёт лояльность аудитории к Apple

Запуск MacBook Neo произошёл в очень удачный момент — покупателей может подтолкнуть к обновлению не только привлекательная стартовая цена в 599 долларов, но и важное решение Apple, о котором компания фактически предупредила заранее. Во время презентации Platforms State of the Union на WWDC 2025 компания Apple сообщила, что macOS 26 станет последней крупной версией системы с поддержкой компьютеров Mac на процессорах Intel. Это напрямую намекает на изменения, которые принесёт macOS 27. Сейчас все компьютеры Mac на базе Intel способны запускать macOS Tahoe, однако после выхода macOS 27 ситуация полностью изменится. Новая версия системы, как ожидается, будет работать только на моделях с процессорами серии M, а также на MacBook Neo с A18 Pro.

Даже если многие Mac на Intel продолжают нормально работать, отсутствие свежего обновления может заставить большое количество владельцев перейти на более современные устройства. Уже были случаи, когда пользователи обращались за заменой деталей для Mac на Intel и бесплатно получали совершенно новые модели с M4 Max, что помогает Apple сохранять лояльность клиентов на долгие годы. Главная задача компании сейчас заключается в том, чтобы обеспечить достаточные запасы MacBook Neo после публикации списка совместимости macOS 27. Ведь многие пользователи захотят купить недорогое устройство, дабы получить доступ к новой версии операционной системы, и MacBook Neo в этом плане выглядит крайне привлекательным решением.
Microsoft убирает ИИ-кнопки из Windows 11…
ИИ-помощник Microsoft Copilot вызвал негативную реакцию среди пользователей Windows 11 — настолько сильну…
ASUS сравнила совй Zenbook A16 с MacBook Pro…
Библиотека нативных игр для macOS постепенно растёт, но количество доступных тайтлов всё равно значительн…
Ноутбук Xiaomi Book Pro 14 готов к выходу …
Компания Xiaomi объявила, что уже в ближайшее время будет представлен ноутбук Book Pro 14. Китайский прои…
Microsoft принудительно обновляет Windows 11…
Microsoft начала принудительно устанавливать последнюю версию Windows 11 (обновление 25H2) для пользовате…
Apple уже работает над MacBook Neo 2…
На прошлой неделе компания Apple представила MacBook Neo — свою самую доступную модель MacBook на сегодня…
ASUS планирует повысить цену на свои компьютеры…
ASUS недавно объявила, что собирается повысить цены на ПК, и это повышение станет одним из самых крупных …
Пользователь заказал старый MacBook Pro, а получил новый на …
Обновлённая линейка MacBook Pro с процессорами Apple M5 Pro и Apple M5 Max уже доступна для предварительн…
Apple Vision Pro поддерживает GeForce NOW в 4К…
Свежий апдейт сервиса GeForce NOW от NVIDIA добавил поддержку стриминга с частотой 90 FPS для различных V…
Обзор и тесты ThundeRobot Mix. Игровой мини-ПК с RTX 4060 и Intel Core i7Обзор и тесты ThundeRobot Mix. Игровой мини-ПК с RTX 4060 и Intel Core i7
Обзор и тесты iRU Tactio 15PHC. Выбираем ноутбук для работы и учебы в 2026Обзор и тесты iRU Tactio 15PHC. Выбираем ноутбук для работы и учебы в 2026
Обзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600HОбзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600H
iRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работыiRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работы
GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070
