MacBook Neo стал самым экологичным продуктом Apple

В прошлом году Apple достигла своей цели — полностью убрать пластик из упаковки продукции. Теперь каждый гаджет компании поставляется в упаковке на 100% из волокнистых материалов, которую можно переработать дома. Сами устройства также становятся экологичнее — по итогам прошлого года в продукции Apple в среднем использовалось 30% переработанных материалов. А в трёх направлениях компания уже перешла на полностью вторичное сырьё. Во всех аккумуляторах, разработанных Apple, применяется 100% переработанный кобальт, плюс во всех магнитах используется 100% переработанные редкоземельные элементы. Во всех печатных платах собственной разработки применяется 100% переработанное золотое покрытие и оловянный припой. Отдельные устройства тоже становятся заметно экологичнее.

Новый MacBook Neo называют одним из самых «зелёных» продуктов бренда — он содержит 60% переработанных материалов, что является рекордом среди всех устройств Apple на данный момент. Инженеры и дизайнеры Apple добились этого за счёт более эффективного производства корпуса. Для ноутбука стоимостью 600 долларов используется технология формовки, которая сокращает расход сырья в два раза. При анодировании алюминия также уменьшается расход воды, поскольку 70% воды используется повторно. Это важно как с точки зрения сохранения экологии, так и с точки зрения сокращения расходов — компания тратит меньше ресурсов на производство, что позволяет снижать расходы в глобальном плане.