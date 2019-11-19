MacBook Pro 16 нельзя отремонтировать

Недавно компания Apple официально представила новый ноутбук MacBook Pro 16, который очень понравился пользователям и выглядит он действительно неплохо. Однако инженеры при создании ноутбука забыли про одну важную деталь — ноутбук должен быть хотя бы отдаленно пригоден для ремонта. К сожалению, про MacBook Pro 16 такого сказать нельзя, так как производитель решил использовать пространство внутри корпуса по максимуму и получилось так, что заменить в ноутбуке без поломки чего-либо еще можно разве что сенсорную панель. Все остальное либо нельзя демонтировать, либо есть большой шанс, что ноутбук будет еще более поломанным, чем до ремонта. Специалисты iFixit поставили устройству всего один балл из десяти возможных, что очень плохо.