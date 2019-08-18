MacBook Pro 2015 запрещен для полетов из-за небезопасных батарей

2016 году, Galaxy Note 7 из-за риска пожара и небезопасных аккумуляторов, U.S запретил запуск телефона на любой рейс. Теперь Apple оказалась в аналогичной ситуации благодаря отзыву о 15-дюймовом MacBook Pro 2015 года.

Первые отзыве Apple MacBook Pro были в июне, который касается 15-дюймового MacBook Pro середины 2015 года с Retina Display. Эти устройства были проданы в период между 2015 и 2017 годами, но неисправность батареи была обнаружена только недавно, что создает риск возгорания. Существует сайт, на котором можно ввести серийный номер MacBook Pro, чтобы проверить, является ли номер отзывным и имеет ли право на бесплатную замену батареи.

Из-за проблемы с батареей Федеральное авиационное управление США в настоящее время запретило перевозку всех отозванных моделей на рейсах в качестве груза или в качестве ручной клади. Точно не известно, когда будет снят этот запрет на полеты в США, но те, кто выбрал замену батареи, все равно смогут взять свой MacBook Pro в полет.