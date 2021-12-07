MacBook Pro 2021 года испытывает проблемы с устройством чтения SD-карт

Согласно недавнему отчету, некоторые владельцы MacBook Pro 2021 года испытывают проблемы со слотом для SD-карты на ноутбуке. Apple недавно выпустила свои новые 14-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro и обе модели оснащены слотом для SD-карты. У некоторых из пользователей были проблемы со слотом для SD-карты. Половину времени он распознает карту успешно, хотя это занимает от 30 секунд до 1 минуты, а в половине случаев он выдает ошибку. Попытка заменить SD-карту не приносит положительных результатов, карта от разных производителей ведут себя одинаково. Даже форматирование не помогает. Пока неясно, что может вызывать эти проблемы на MacBook Pro 2021 года с SD-картами, по-видимому, в будущем обновлении данный недостаток будет исправлен.

Комментарии и отзывы MacBook Pro 2021
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