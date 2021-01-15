MacBook Pro 2021 выйдет без тачбара

Apple недавно выпустила новые MacBook Air, MacBook Pro и Mac Mini на базе новейшего чипсета M1 на базе ARM. Этим гигант из Купертино начал процесс перехода с чипов Intel на собственный Apple Silicon. Также ходили слухи, что компания выпустит на рынок новые устройства MacBook Pro, и теперь надежный аналитик Apple Минг-Чи Куо поделился интересной информацией о грядущем ноутбуке. Куо указывает, что грядущий MacBook Pro 2021 будет иметь обновленный дизайн с прямоугольными сторонами как в верхней, так и в нижней половинах устройства. Дизайн будет похож на тот, что мы видели в iPad Pro и новых моделях iPhone 12. Минг-Чи Куо также утверждает, что компания удалит Touch Bar в пользу физического ряда функциональных клавиш. Ожидаем релиза?