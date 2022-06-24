MacBook Pro M2 внутри вообще не изменился

MacBook Pro M2 с неизменным внешним видом удивил бы многих потребителей, если бы он преобразился внутри, но, к сожалению, это не так. Подробный обзор MacBook Pro M2 был опубликован журналом NotebookCheck, которому также удалось открыть алюминиевую заднюю крышку устройства, показав систему охлаждения, батарею и расположение компонентов. Точно так же, как Apple повторно использовала один и тот же корпус, на первый взгляд кажется, что все, что изменилось, — это добавление нового M2 в сочетании с улучшенной унифицированной оперативной памятью. Даже кабель, идущий по середине и закрывающий часть батареи, не менялся. Мы обнаружили, что M2 MacBook Pro имеет сходство с M1 MacBook Pro, сравнив его с изображением, загруженным iFixit, когда они опубликовали разборку портативного Mac 2020 года.

Поместив новое изображение из NotebookCheck и сравнив его с изображением, опубликованным iFixit, мы обнаруживаем, что даже решение для охлаждения и другие области остаются неизменными. Хотя мы должны были ожидать, что Apple внесет некоторые изменения внутри, мы понимаем, почему был применен такой подход. Тестирование нового дизайна ноутбука требует миллионов долларов. В компании Apple, видимо, решили, что в этом нет никакого смысла, так как ноутбук явно не будет пользоваться таким уж высоким спросом, особенно когда потенциальные покупатели ожидают выхода ноутбука MacBook Air с тем же процессором, но с внушительным набором различных улучшений.
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