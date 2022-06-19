MacBook Pro M2 задерживается из-за дефицита

Сегодня утром Apple представила первый Mac с процессором M2, официально открыв предварительные заказы на новый 13-дюймовый MacBook Pro начального уровня. Релиз, однако, был далеко не гладким, поскольку Apple явно борется со значительными ограничениями поставок. Фактически, любые конфигурации нового MacBook Pro M2 уже заказаны до августа. Естественно, это заставляет нас задуматься, как это может повлиять на новый MacBook Air, который выйдет в следующем месяце. Дело в том, что Apple открыла предварительные заказы на новый MacBook Pro M2 сегодня утром в 5:00 по тихоокеанскому времени. Все началось плохо, так как в течение первых нескольких часов Apple принимала предварительные заказы только на базовую модель.

Любые конфигурации MacBook Pro, изготовленные на заказ, были указаны как «в настоящее время недоступны». С тех пор Apple открыла предварительные заказы на пользовательские конфигурации MacBook Pro M2, что позволяет пользователям выбрать машину с 24 ГБ памяти и 2 ТБ SSD-накопителя. Однако внесение этих изменений, скорее всего, задержит доставку вашего нового MacBook Pro на конец июля или начало августа. Единственные две модели MacBook Pro, которые вы можете получить с поставкой в ​​​​день запуска 24 июня, — это варианты с 8 ГБ памяти и 256 ГБ или 512 ГБ памяти. Все остальные конфигурации заказываются с первой недели июля до второй недели августа. Так что если вы очень хотели новый ноутбук, то, скорее всего, получите вы его только осенью.