MacBook Pro M2 задерживается из-за дефицита

Любые конфигурации MacBook Pro, изготовленные на заказ, были указаны как «в настоящее время недоступны». С тех пор Apple открыла предварительные заказы на пользовательские конфигурации MacBook Pro M2, что позволяет пользователям выбрать машину с 24 ГБ памяти и 2 ТБ SSD-накопителя. Однако внесение этих изменений, скорее всего, задержит доставку вашего нового MacBook Pro на конец июля или начало августа. Единственные две модели MacBook Pro, которые вы можете получить с поставкой в день запуска 24 июня, — это варианты с 8 ГБ памяти и 256 ГБ или 512 ГБ памяти. Все остальные конфигурации заказываются с первой недели июля до второй недели августа. Так что если вы очень хотели новый ноутбук, то, скорее всего, получите вы его только осенью.