MacBook Pro лишится чёлки в 2026 году

Судя по информации от надёжных источников, компания Apple планирует выпустить MacBook Pro с OLED-дисплеем в 2026 году, который будет лишёен выреза в верхней части экрана. При этом OLED-версия MacBook Air в ближайшее время представлена не будет и, согласно отчёту специалистов, модели MacBook Air с OLED-дисплеем будут лишены ключевого улучшения, что сохранит привлекательность MacBook Pro в глазах более продвинутых пользователей. Аналитики рынка уверены, что хотя OLED-дисплей станет значительным улучшением для линейки MacBook Air, Apple продолжит замедлять модели в линейке благодаря особенностям дизайна корпуса, так как отсутствие знаменитой чёлки может привлечь многих пользователей к покупке более свежего ноутбука нового поколения.

При этом есть предположение, что MacBook Air также получит дисплей с отверстием под камеру вместо чёлки, но не раньше, чем эта технология станет стандартом для других продуктов Apple. С другой стороны, стоит отметить, что MacBook Air с OLED-дисплеем и вырезом всё равно будет достойным обновлением по сравнению с нынешними моделями с LCD-экранами. OLED-дисплей обеспечит более глубокий чёрный цвет, более высокий уровень контрастности и улучшенную энергоэффективность. Правда, обычно такие дисплеи стоят дороже, а главная фишка Air-линейки как раз в возможности купить недорогой ноутбук по вполне разумной стоимости с приличным набором фишек и особенностей. Будет интересно посмотреть на грядущие изменения.