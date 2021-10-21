MacBook Pro мог получить Face ID, но не получил

Ходили слухи, что Apple выпустит новые ноутбуки MacBook Pro с выемкой на дисплее. Недавний запуск последних моделей MacBook подтвердил этот слух, хотя патент компании 2020 года показал, что дизайн с выемкой был в планах, но с дополнительной функциональностью. Сейчас же реализация достаточно странная — пользователь просто получает тонкие рамки и камеру на лицевой панели, без каких-либо дополнительных возможностей. Рассматриваемый патент был впервые обнаружен PatentlyApple еще в марте 2020 года и продемонстрировал будущие iMac и MacBook Pro с выемкой, похожей на выемку на iPhone. Хотя недавно выпущенные MacBook Pro имеют выемку для передней камеры, сенсора TrueTone и других сенсоров ноутбук не предлагает. То есть, никакой системы на основе биометрической аутентификации, такой как Face ID, в новинке нет, так как в выемке просто установлена самая обычная камера без особых возможностей.

Однако в новом патенте описываются Mac с поддержкой Face ID именно благодаря модулям в выемке в дисплее. Согласно данному патенту, эта система позволяет устройству фиксировать «жесты и эмоции лица, видеочат, создание смайлов, шифрование данных, разблокировку вычислительного устройства, добавление паролей, различение разных пользователей и тому подобное». Другими словами, недавно выпущенные MacBook Pro могли изначально поддерживать Face ID, но похоже, что эта функция, вероятно, будет включена в будущие версии ноутбука. Пока что от её реализации решили отказаться по непонятным причинам.
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