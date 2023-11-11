MacBook Pro на 8 ГБ в пять раз медленнее версии на 16 ГБ

Кроме того, базовая модель MacBook Pro имеет характеристики, сравнимые с MacBook Air, нивелируя смысл приставки Pro. И согласно новому тесту, проведённому Max Tech, MacBook Pro с 8 ГБ оперативной памяти до 4 раз медленнее, чем модель с 16 ГБ. Да, MacBook Pro с 8 ГБ оперативной памяти значительно медленнее 16-гигабайтной модели при выполнении более тяжёлых задач. В бенчмарках Cinebench 8-гигабайтная модель потерпела двузначное поражение по сравнению с 16-гигабайтной версией. На выполнение задачи по объединению фотографий в Photoshop ноутбуку с 8 ГБ потребовалось в пять раз больше времени, чем оппоненту. Так что брать ноутбук на 8 ГБ строго не рекомендуется, потому что это буквально деньги на ветер и необходимости в этом нет. Ноутбук будет слишком медленным в повседневных задачах.