MacBook Pro на 8 ГБ в пять раз медленнее версии на 16 ГБ

Недавно Apple прекратила производство своей модели 13-дюймового MacBook Pro и заменила ноутбук немного более дорогой 14-дюймовой моделью MacBook Pro с дисплеем mini-LED. Несмотря на новый дизайн и неплохие характеристики, компания предлагает всего 8 ГБ оперативной памяти в базовой комплектации. Естественно, многие пользователи считают, что 8 ГБ оперативной памяти в ноутбуке стоимостью 1600 долларов не имеет смысла, при этом компания утверждает, что производительность 8 ГБ оперативной памяти их ноутбука сравнима с 16 ГБ на обычных ПК. Однако результаты тестов в реальном мире показывают, что производительность MacBook Pro с 8 ГБ оперативной памяти далека от модели с 16 ГБ.

Кроме того, базовая модель MacBook Pro имеет характеристики, сравнимые с MacBook Air, нивелируя смысл приставки Pro. И согласно новому тесту, проведённому Max Tech, MacBook Pro с 8 ГБ оперативной памяти до 4 раз медленнее, чем модель с 16 ГБ. Да, MacBook Pro с 8 ГБ оперативной памяти значительно медленнее 16-гигабайтной модели при выполнении более тяжёлых задач. В бенчмарках Cinebench 8-гигабайтная модель потерпела двузначное поражение по сравнению с 16-гигабайтной версией. На выполнение задачи по объединению фотографий в Photoshop ноутбуку с 8 ГБ потребовалось в пять раз больше времени, чем оппоненту. Так что брать ноутбук на 8 ГБ строго не рекомендуется, потому что это буквально деньги на ветер и необходимости в этом нет. Ноутбук будет слишком медленным в повседневных задачах.
Обзор Huawei MateBook 14s 2023. Ноутбук бизнес-класса с экра…
Компания Huawei решила выпустить обновленную версию ноутбука MateBook 14s с индексом 2023. Лэптоп получил…
Ноутбук Lenovo YOGA Air 14s появился в продаже …
Компания Lenovo дала старт китайским продажам ноутбука YOGA Air 14s, презентация которого состоялась в ко…
Представлен легкий ноутбук Acer Swift Go 14 …
Компания Acer выпустила в Европе тонкий и легкий ноутбук Swift Go 14, который может похвастаться алюминие…
Ноутбук Lenovo Legion R9000P 2023 вышел в белой расцветке…
Компания Lenovo выпустила ноутбук Legion R9000P 2023 в новой белой версии Ice White, которая оценена в 12…
Тесты показали, что Snapdragon X Elite мощнее процессоров In…
Когда в прошлом году появилась информация о том, что компания Qualcomm планирует выпустить свой десктопны…
HP представила складной ноутбук Spectre Foldable…
Сегодня HP стала третьей компанией, выпустившей складной компьютер. Соответственно, компания присоединила…
Apple M3 оказался лишь немного мощнее Apple M2 в бенчмарках…
Два дня назад компания Apple официально представила процессоры нового поколения, которые, по словам произ…
Ноутбук Infinix INBOOK X3 Plus вышел в России …
Компания Infinix Mobile дала старт российским продажам ноутбука NBOOK X3 Plus, который оценен в 51 тысячу…
Обзор HUAWEI MateBook 16S. Стильный 16-дюймовый ультрабук с сенсорным 2.5K-экраном Обзор HUAWEI MateBook 16S. Стильный 16-дюймовый ультрабук с сенсорным 2.5K-экраном
Российский ноутбук для учебы и работы. Обзор FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-WРоссийский ноутбук для учебы и работы. Обзор FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-W
Что такое функция «Суперустройство» от Huawei и как она может поднять продуктивность в работе за ноутбукомЧто такое функция «Суперустройство» от Huawei и как она может поднять продуктивность в работе за ноутбуком
Обзор Predator Helios 300 PH317-56-72QY. Игровой ноутбук с Core i7-12700H и GeForce RTX 3070 TiОбзор Predator Helios 300 PH317-56-72QY. Игровой ноутбук с Core i7-12700H и GeForce RTX 3070 Ti
Обзор Huawei MateBook 14s 2023. Ноутбук бизнес-класса с экраном на 120 ГцОбзор Huawei MateBook 14s 2023. Ноутбук бизнес-класса с экраном на 120 Гц
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor