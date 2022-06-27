MacBook Pro на M2 работает на одном заряде 16 часов

Переход Apple на нестандартные чипы для своей линейки Mac означает, что пользователям больше не придется беспокоиться об ужасном времени автономной работы, и MacBook Pro M2 превосходно справляется с этой задачей. Доказательство его долговечности заключается в том, что западный журналист намеренно пытался разрядить аккумулятор нового ноутбука, но в итоге это дало ему время работы более 16 часов. Это означает, что вы можете использовать устройство в течение всего дня и не беспокоиться о том, что она отключится из-за низкого уровня заряда. Чтобы проверить, как долго M2 MacBook Pro может оставаться включенным, Моника Чин из The Verge была непреклонна в отношении нагрузки на батарею ноутбука, запуская программы, которые она обычно использует регулярно.

Это включало комбинацию Spotify, несколько вкладок браузера, открытый документ Google и многое другое. Моника начала тест в 20:00, утверждая, что Gigabyte Aero 16 с его огромной батареей на 99 Втч почти отключился бы к 22:30. Имейте в виду, что игровой ноутбук Aero 16 значительно больше, чем M2 MacBook Pro, и стоит колоссальные 4399 долларов. По словам Моники, после добрых 16 часов 30 минут и 39 секунд MacBook Pro M2 наконец отключился посреди музыкального видео. Хотя это был первоначальный тестовый запуск, эти цифры просто невероятны, но она может получить более точный результат после нескольких циклов разрядки. Но, в любом случае, это просто невероятные возможности ноутбука, до которых конкурентам как до Луны.
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