MacBook Pro на М4 выйдет в первом квартале 2025 года

Новый MacBook Pro на базе процессора M4 от компании Apple, если верить западным инсайдерам, уже находится в стадии активной разработки, но это вовсе не значит, что новая система на кристалле появится в ближайшее время — специалисты уверены, что с учётом сроков на производство и сборку, новый ноутбук будет представлен уже в 2025 году. Кроме того, теперь якобы появилась слитая дорожная карта производителя, в которой указано, что если Apple не столкнётся с трудностями в вопросе производства нового чипа, ноутбук на базе M4 представят уже в первом квартале 2025 года. Здесь хотелось бы отметить, что процессоры M3, M3 Pro и M3 Max были представлены ещё в октябре 2023 года, так что на текущий момент компании осталось представить M3 Ultra, который, вероятно, будет использоваться в будущих моделях Mac Pro и Mac Studio.

Вероятно, новые процессоры дадут дополнительный прирост производительности при повышении энергоэффективности — это очень важный момент, потому что повысить длительность автономной работы на самом деле для производителей даже важнее, чем мощность в программах или играх. К сожалению, ожидать при этом какого-то значительного прироста не стоит — компания Apple достаточно активно работала над чипами для ноутбуков в последние годы, так что инженерам удалось поставить высокую планку. И теперь от поколения к поколению предоставить невероятный прирост производительности уже достаточно сложно, потому что и предыдущие модели были очень мощными.