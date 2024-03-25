MacBook Pro на М4 выйдет в первом квартале 2025 года

Новый MacBook Pro на базе процессора M4 от компании Apple, если верить западным инсайдерам, уже находится в стадии активной разработки, но это вовсе не значит, что новая система на кристалле появится в ближайшее время — специалисты уверены, что с учётом сроков на производство и сборку, новый ноутбук будет представлен уже в 2025 году. Кроме того, теперь якобы появилась слитая дорожная карта производителя, в которой указано, что если Apple не столкнётся с трудностями в вопросе производства нового чипа, ноутбук на базе M4 представят уже в первом квартале 2025 года. Здесь хотелось бы отметить, что процессоры M3, M3 Pro и M3 Max были представлены ещё в октябре 2023 года, так что на текущий момент компании осталось представить M3 Ultra, который, вероятно, будет использоваться в будущих моделях Mac Pro и Mac Studio.

Вероятно, новые процессоры дадут дополнительный прирост производительности при повышении энергоэффективности — это очень важный момент, потому что повысить длительность автономной работы на самом деле для производителей даже важнее, чем мощность в программах или играх. К сожалению, ожидать при этом какого-то значительного прироста не стоит — компания Apple достаточно активно работала над чипами для ноутбуков в последние годы, так что инженерам удалось поставить высокую планку. И теперь от поколения к поколению предоставить невероятный прирост производительности уже достаточно сложно, потому что и предыдущие модели были очень мощными.
Представлен ноутбук ASUS TUF Gaming A16 2024…
Компания ASUS пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью TUF Gaming A16 (2024), которая основана …
Lenovo Xiaoxin Pro 14 2024 AI Core Edition получит АКБ на 84…
Компания Lenovo анонсировала скорый выход ноутбука Xiaoxin Pro 14 2024 AI Core Edition, который сможет по…
Ноутбук HONOR MagicBook X14 Plus получил APU Ryzen 7 8845HS…
Компания HONOR пополнила ассортимент ноутбуков моделями MagicBook X14 Plus и X16 Plus 2024, которые основ…
Представлен ноутбук Tecno Megabook K16 …
Компания Tecno пополнила ассортимент ноутбуков моделью Megabook K16, которая уже доступна для покупки на …
Ноутбук Honor MagicBook X 14 Pro вышел в России …
Отечественные ритейлеры выпустили в российскую продажу ноутбуки Honor MagicBook X 14 Pro и MagicBook X 16…
Представлен ноутбук MSI Star Shadow 14 Air…
Компания MSI пополнила ассортимент ноутбуков моделью Star Shadow 14 Air, которую уже можно предзаказать в…
MacBook Air на M3 нельзя использовать с двумя мониторами…
Важнейшее преимущество для пользователей, выбирающих MacBook Air M3 в качестве ежедневного рабочего инстр…
Ноутбук Mechanical Revolution Wing Loong 15 Pro получит APU …
Профильный ресурс IT Home поделился подробностями о китайском игровом ноутбуке Mechanical Revolution Wing…
Обзор Huawei MateBook 14s 2023. Ноутбук бизнес-класса с экраном на 120 ГцОбзор Huawei MateBook 14s 2023. Ноутбук бизнес-класса с экраном на 120 Гц
Обзор Predator Helios 300 PH317-56-72QY. Игровой ноутбук с Core i7-12700H и GeForce RTX 3070 TiОбзор Predator Helios 300 PH317-56-72QY. Игровой ноутбук с Core i7-12700H и GeForce RTX 3070 Ti
Российский ноутбук для учебы и работы. Обзор FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-WРоссийский ноутбук для учебы и работы. Обзор FPLUS Flaptop I-Series FLTP-5i5-8256-W
Обзор THUNDEROBOT 911 PLUS G3 PRO. Привлекательный 17.3-дюймовый игровой ноутбук с RTX 4060Обзор THUNDEROBOT 911 PLUS G3 PRO. Привлекательный 17.3-дюймовый игровой ноутбук с RTX 4060
Волк в овечьей шкуре. Обзор HUAWEI MateBook D16 2024Волк в овечьей шкуре. Обзор HUAWEI MateBook D16 2024
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor